https://ria.ru/20211111/krym-1758511348.html

В Крыму предостерегли США от усиления присутствия в Черном море

В Крыму предостерегли США от усиления присутствия в Черном море - РИА Новости, 11.11.2021

В Крыму предостерегли США от усиления присутствия в Черном море

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки США усилить свое военное присутствии в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:23

2021-11-11T10:23

2021-11-11T10:23

политика

сша

республика крым

юрий гемпель

черное море

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки США усилить свое военное присутствии в Черном море могут иметь для них плачевные последствия.Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США находятся в акватории Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями."Попытки США нарастить свое военное присутствие в Черном море могут иметь для них плачевные последствия. США, используя Украину как плацдарм, продолжает загребать жар чужими руками, однако с Россией такой номер не пройдет. Можно руки обжечь", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, Крым надежно защищен от возможных провокаций со стороны американский кораблей."Крымчане не должны опасаться незваных гостей в Черном море. Наши морские границы надежно защищены", - сказал Гемпель.

https://ria.ru/20211111/krym-1758494773.html

сша

республика крым

черное море

россия

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политика, сша, республика крым, юрий гемпель, черное море, россия