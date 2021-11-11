https://ria.ru/20211111/krym-1758504844.html
В Крыму рассказали, где собираются строить новый горнолыжный курорт
В Крыму рассказали, где собираются строить новый горнолыжный курорт - РИА Новости, 11.11.2021
В Крыму рассказали, где собираются строить новый горнолыжный курорт
Новый горнолыжный кластер в Крыму может появиться на склонах горы Чатыр-Даг, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:31
2021-11-11T11:31
2021-11-11T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Новый горнолыжный кластер в Крыму может появиться на склонах горы Чатыр-Даг, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Потенциальная возможность строительства меньше на Ай-Петри, потому что там карстовые породы, снег сохраняется сложнее. Есть возможность в районе Ангарского перевала на склонах горы Чатыр-Даг", — сказал Волченко в эфире крымского телеканала "Миллет".Массив расположен между городами Симферополь и Алушта, в 10 километрах от моря, он пятый по высоте на полуострове."Там не такая простая история. Потенциальная возможность для какого-то количества спортивных трасс существует. Это прорабатывается сейчас правительством. Есть интерес со стороны инвесторов. Для многокилометровых трасс у нас нет достаточного перепада высот", — подчеркнул министр.При этом, по словам Волченко, реализация подобного проекта должна идти с соблюдением природоохранного законодательства.
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республика крым, новости - туризм, туризм, симферополь, алушта, миллет, ай-петри, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), горнолыжный спорт
В Крыму рассказали, где собираются строить новый горнолыжный курорт
В Крыму обсуждается строительство горнолыжного курорта на склонах горы Чатыр-Даг
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Новый горнолыжный кластер в Крыму может появиться на склонах горы Чатыр-Даг, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Потенциальная возможность строительства меньше на Ай-Петри, потому что там карстовые породы, снег сохраняется сложнее. Есть возможность в районе Ангарского перевала на склонах горы Чатыр-Даг", — сказал Волченко в эфире крымского телеканала "Миллет".
Массив расположен между городами Симферополь и Алушта, в 10 километрах от моря, он пятый по высоте на полуострове.
"Там не такая простая история. Потенциальная возможность для какого-то количества спортивных трасс существует. Это прорабатывается сейчас правительством. Есть интерес со стороны инвесторов. Для многокилометровых трасс у нас нет достаточного перепада высот", — подчеркнул министр.
При этом, по словам Волченко, реализация подобного проекта должна идти с соблюдением природоохранного законодательства.