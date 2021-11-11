https://ria.ru/20211111/krym-1758494773.html
В Крыму предложили открыть консульство Украины на полуострове
В Крыму предложили открыть консульство Украины на полуострове - РИА Новости, 11.11.2021
В Крыму предложили открыть консульство Украины на полуострове
Украине следует взять пример с Никарагуа и открыть в Крыму свое консульство, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T07:34
2021-11-11T07:34
2021-11-11T08:42
украина
республика крым
никарагуа
симферополь
олег белавенцев
юрий гемпель
алексей данилов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Украине следует взять пример с Никарагуа и открыть в Крыму свое консульство, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принять ограничительные меры против лиц, открывших диппредставительство центральноамериканского государства в Крыму. Как уточнил секретарь СНБО Алексей Данилов, в списке фигурируют четверо граждан России.Консульство Никарагуа открылось в Крыму в ноябре прошлого года. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента в крымском регионе Олег Белавенцев. Это первое представительство иностранного государства в республике после воссоединения с Россией. Копию патента руководства Никарагуа по открытию консульства лично передала посол этой страны в России Альба Асусена Торрес Мехия.Никарагуа признал Крым частью России в 2014 году.
https://ria.ru/20211109/nikaragua-1758231846.html
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украина, республика крым, никарагуа, симферополь, олег белавенцев, юрий гемпель, алексей данилов, россия
07:34 11.11.2021 (обновлено: 08:42 11.11.2021)
В Крыму предложили открыть консульство Украины на полуострове
Крымский депутат Гемпель: Украине нужно открыть свое представительство на полуострове