https://ria.ru/20211111/krym-1758494773.html

В Крыму предложили открыть консульство Украины на полуострове

В Крыму предложили открыть консульство Украины на полуострове - РИА Новости, 11.11.2021

В Крыму предложили открыть консульство Украины на полуострове

Украине следует взять пример с Никарагуа и открыть в Крыму свое консульство, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T07:34

2021-11-11T07:34

2021-11-11T08:42

украина

республика крым

никарагуа

симферополь

олег белавенцев

юрий гемпель

алексей данилов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Украине следует взять пример с Никарагуа и открыть в Крыму свое консульство, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принять ограничительные меры против лиц, открывших диппредставительство центральноамериканского государства в Крыму. Как уточнил секретарь СНБО Алексей Данилов, в списке фигурируют четверо граждан России.Консульство Никарагуа открылось в Крыму в ноябре прошлого года. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента в крымском регионе Олег Белавенцев. Это первое представительство иностранного государства в республике после воссоединения с Россией. Копию патента руководства Никарагуа по открытию консульства лично передала посол этой страны в России Альба Асусена Торрес Мехия.Никарагуа признал Крым частью России в 2014 году.

https://ria.ru/20211109/nikaragua-1758231846.html

украина

республика крым

никарагуа

симферополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, республика крым, никарагуа, симферополь, олег белавенцев, юрий гемпель, алексей данилов, россия