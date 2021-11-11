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В Крыму назвали мышиной возней угрозы Киева из-за признания полуострова

В Крыму назвали мышиной возней угрозы Киева из-за признания полуострова - РИА Новости, 11.11.2021

В Крыму назвали мышиной возней угрозы Киева из-за признания полуострова

Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец назвал мышиной возней угрозы украинских властей из-за позиции Белоруссии по... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T07:30

2021-11-11T07:30

2021-11-11T07:31

белоруссия

минск

симферополь

мид белоруссии

мид украины

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роман чегринец

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец назвал мышиной возней угрозы украинских властей из-за позиции Белоруссии по статусу полуострова.Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости заявил, что позиция Минска по Крыму остается прежней. По его словам, Минск понимает, что Крым "является сейчас российской территорией". Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко предупредил Минск о "непоправимых последствиях в отношениях между странами" в случае признания полуострова российской территорией.По его словам, угрозы украинского МИД, который думает, что своими заявлениями способен повлиять на российско-белорусские отношения, можно охарактеризовать русской пословицей: "Дурень думкой богатеет"."Непоправимые последствия начались на Украине, когда там произошел вооруженный переворот в 2014 году. И продолжились, когда власти Украина в 2020 году поддержали подобные действия в Белоруссии и до сих пор не признают законно избранного белорусского президента", - сказал Чегринец.

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