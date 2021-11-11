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В Крыму назвали мышиной возней угрозы Киева из-за признания полуострова
В Крыму назвали мышиной возней угрозы Киева из-за признания полуострова - РИА Новости, 11.11.2021
В Крыму назвали мышиной возней угрозы Киева из-за признания полуострова
Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец назвал мышиной возней угрозы украинских властей из-за позиции Белоруссии по... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T07:30
2021-11-11T07:31
белоруссия
минск
симферополь
мид белоруссии
мид украины
владимир макей
роман чегринец
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец назвал мышиной возней угрозы украинских властей из-за позиции Белоруссии по статусу полуострова.Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости заявил, что позиция Минска по Крыму остается прежней. По его словам, Минск понимает, что Крым "является сейчас российской территорией". Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко предупредил Минск о "непоправимых последствиях в отношениях между странами" в случае признания полуострова российской территорией.По его словам, угрозы украинского МИД, который думает, что своими заявлениями способен повлиять на российско-белорусские отношения, можно охарактеризовать русской пословицей: "Дурень думкой богатеет"."Непоправимые последствия начались на Украине, когда там произошел вооруженный переворот в 2014 году. И продолжились, когда власти Украина в 2020 году поддержали подобные действия в Белоруссии и до сих пор не признают законно избранного белорусского президента", - сказал Чегринец.
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белоруссия, минск, симферополь, мид белоруссии, мид украины, владимир макей , роман чегринец, россия, олег николенко, республика крым, украина
07:30 11.11.2021 (обновлено: 07:31 11.11.2021)
 
В Крыму назвали мышиной возней угрозы Киева из-за признания полуострова

Глава "Белорусов Крыма" Чегринец: власти Украины продолжают свою русофобскую мышиную возню

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец назвал мышиной возней угрозы украинских властей из-за позиции Белоруссии по статусу полуострова.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости заявил, что позиция Минска по Крыму остается прежней. По его словам, Минск понимает, что Крым "является сейчас российской территорией". Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко предупредил Минск о "непоправимых последствиях в отношениях между странами" в случае признания полуострова российской территорией.
"Крах современной Украины неизбежен. Ее власти вместо того, чтобы решать множество внутренних проблем, продолжают свою пустую русофобскую мышиную возню", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, угрозы украинского МИД, который думает, что своими заявлениями способен повлиять на российско-белорусские отношения, можно охарактеризовать русской пословицей: "Дурень думкой богатеет".
"Непоправимые последствия начались на Украине, когда там произошел вооруженный переворот в 2014 году. И продолжились, когда власти Украина в 2020 году поддержали подобные действия в Белоруссии и до сих пор не признают законно избранного белорусского президента", - сказал Чегринец.
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БелоруссияМинскСимферопольМИД БелоруссииМИД УкраиныВладимир МакейРоман ЧегринецРоссияОлег НиколенкоРеспублика КрымУкраина
 
 
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