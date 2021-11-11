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Володин предложил создать рабочую группу по вопросу обращения криптовалюты
Володин предложил создать рабочую группу по вопросу обращения криптовалюты - РИА Новости, 11.11.2021
Володин предложил создать рабочую группу по вопросу обращения криптовалюты
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в четверг предложил создать рабочую группу для обсуждения вопросов легализации майнинга криптовалюты и... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:22
2021-11-11T16:22
общество
вячеслав володин
госдума рф
андрей луговой
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в четверг предложил создать рабочую группу для обсуждения вопросов легализации майнинга криптовалюты и обращения с ней."Давайте мы, что касается рабочей группы, попросим заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева создать такую рабочую группу из представителей профильных комитетов, а Андрей Луговой будет у него заместителем как инициатор рассмотрения этого вопроса", - подчеркнул Володин.Такое предложение спикер Госдумы высказал после выступления депутата Лугового, который отметил, что майнеры не платят налоги и обогащаются на 2 миллиарда долларов ежегодно. Политик предложил создать межкомитетскую рабочую группу на базе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.Ранее в беседе с РИА Новости Луговой отмечал, что Госдума планирует продолжать выводить отрасли экономики из серых зон, в частности, отмечал он, такая работа касается рынка криптовалют и букмекеров.
https://ria.ru/20211027/kriptovalyuta-1756420701.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, андрей луговой
16:22 11.11.2021
 
Володин предложил создать рабочую группу по вопросу обращения криптовалюты

Спикер Госдумы Володин предложил создать рабочую группу по вопросу обращения криптовалюты

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткойн
Криптовалюта биткойн - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в четверг предложил создать рабочую группу для обсуждения вопросов легализации майнинга криптовалюты и обращения с ней.
"Давайте мы, что касается рабочей группы, попросим заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева создать такую рабочую группу из представителей профильных комитетов, а Андрей Луговой будет у него заместителем как инициатор рассмотрения этого вопроса", - подчеркнул Володин.
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Такое предложение спикер Госдумы высказал после выступления депутата Лугового, который отметил, что майнеры не платят налоги и обогащаются на 2 миллиарда долларов ежегодно. Политик предложил создать межкомитетскую рабочую группу на базе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Ранее в беседе с РИА Новости Луговой отмечал, что Госдума планирует продолжать выводить отрасли экономики из серых зон, в частности, отмечал он, такая работа касается рынка криптовалют и букмекеров.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФАндрей Луговой
 
 
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