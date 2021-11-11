https://ria.ru/20211111/kriptovalyuta-1758599632.html

Володин предложил создать рабочую группу по вопросу обращения криптовалюты

Володин предложил создать рабочую группу по вопросу обращения криптовалюты - РИА Новости, 11.11.2021

Володин предложил создать рабочую группу по вопросу обращения криптовалюты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в четверг предложил создать рабочую группу для обсуждения вопросов легализации майнинга криптовалюты и... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:22

2021-11-11T16:22

2021-11-11T16:22

общество

вячеслав володин

госдума рф

андрей луговой

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в четверг предложил создать рабочую группу для обсуждения вопросов легализации майнинга криптовалюты и обращения с ней."Давайте мы, что касается рабочей группы, попросим заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева создать такую рабочую группу из представителей профильных комитетов, а Андрей Луговой будет у него заместителем как инициатор рассмотрения этого вопроса", - подчеркнул Володин.Такое предложение спикер Госдумы высказал после выступления депутата Лугового, который отметил, что майнеры не платят налоги и обогащаются на 2 миллиарда долларов ежегодно. Политик предложил создать межкомитетскую рабочую группу на базе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.Ранее в беседе с РИА Новости Луговой отмечал, что Госдума планирует продолжать выводить отрасли экономики из серых зон, в частности, отмечал он, такая работа касается рынка криптовалют и букмекеров.

https://ria.ru/20211027/kriptovalyuta-1756420701.html

https://ria.ru/20211021/kriptovalyuta-1755546773.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, андрей луговой