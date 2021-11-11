https://ria.ru/20211111/kredit-1758516608.html

Бизнес подал более 16,5 тысяч заявок на льготный кредит "ФОТ 3.0"

Бизнес подал более 16,5 тысяч заявок на льготный кредит "ФОТ 3.0" - РИА Новости, 11.11.2021

Бизнес подал более 16,5 тысяч заявок на льготный кредит "ФОТ 3.0"

Более 16,5 тысячи предпринимателей в России подали заявки на льготный кредит "ФОТ 3.0" второго этапа на сумму более 71 миллиарда рублей, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:46

2021-11-11T10:46

2021-11-11T13:47

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 16,5 тысячи предпринимателей в России подали заявки на льготный кредит "ФОТ 3.0" второго этапа на сумму более 71 миллиарда рублей, сообщается на сайте кабмина."За неделю работы "ФОТ 3.0" второго этапа 29 банков получили около 16,5 тысячи заявок от бизнеса на льготные кредиты на сумму более 71 миллиарда рублей, следует из информации Минэкономразвития, представленной на совещании о ходе реализации данной программы у первого вице-премьера Андрея Белоусова с участием профильных ведомств, крупнейших российских банков и деловых сообществ", - говорится в сообщении.Добавляется, что из 30 банков, участвующих в программе на первом этапе, 29 готовятся выдать кредиты на сумму более 75,5 миллиарда рублей, а большая часть этого объёма предназначена для микро- и малых предприятий.Уточняется, что выделенные субсидии позволят бизнесу получить льготные кредиты под 3% годовых, а для уже выданных займов по программе "ФОТ 3.0" первого этапа продлить период погашения с шести месяцев до одного года. Также банки ведут активную работу по рассмотрению заявок от бизнеса, и уже ряд банков объявил предварительный приём заявок, что позволило им к настоящему моменту выдать предпринимателям порядка 1 миллиарда рублей.Предполагается, что кредиты размером до 300 миллионов рублей с госгарантиями будут выдаваться сроком до полутора лет, при этом в течение первых полугода предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а затем сможет возвращать кредит и проценты равными долями.Также, по поручению президента РФ Владимира Путина, в период ограничений, правительством было выделено 38,5 миллиарда рублей на выплату бизнесу безвозмездных грантов. На 10 ноября уже 204 тысячи субъектов МСП и социально ориентированных НКО с общим числом сотрудников более 1,3 миллиона человек подали заявления на получение гранта, также говорится в сообщении. Добавляется, что выплаты грантов начнутся 15 ноября.Как отметили в МСП Банке, банки-участники программы ФОТ 3.0 отмечают высокий интерес бизнеса к этому инструменту поддержки во всех федеральных округах.

https://ria.ru/20211110/gosprogramma-1758419540.html

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экономика, бизнес, кредит, россия