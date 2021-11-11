https://ria.ru/20211111/krasnoyarsk-1758496915.html

Следователи проведут проверку смерти сибирячки после пластической операции

Следователи проведут проверку смерти сибирячки после пластической операции - РИА Новости, 11.11.2021

Следователи проведут проверку смерти сибирячки после пластической операции

Следователи проводят проверку смерти жительницы Новосибирска после пластической операции в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T08:09

2021-11-11T08:09

2021-11-11T08:09

происшествия

красноярск

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку смерти жительницы Новосибирска после пластической операции в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В ведомстве пояснили, что 1 ноября в одной из клиник пластической хирургии в Центральном районе городе Красноярска женщине проведена хирургическая операция, после которой на следующие сутки она скончалась. По предварительным данным экспертов, смерть пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей.В данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Ранее в региональных СМИ сообщалось, что в одной из местных клиник после пластической операции скончалась известный блогер и коуч по похудению.

https://ria.ru/20210826/operatsiya-1747312253.html

красноярск

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество