https://ria.ru/20211111/krasnoyarsk-1758496915.html
Следователи проведут проверку смерти сибирячки после пластической операции
Следователи проведут проверку смерти сибирячки после пластической операции - РИА Новости, 11.11.2021
Следователи проведут проверку смерти сибирячки после пластической операции
Следователи проводят проверку смерти жительницы Новосибирска после пластической операции в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:09
2021-11-11T08:09
2021-11-11T08:09
происшествия
красноярск
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку смерти жительницы Новосибирска после пластической операции в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В ведомстве пояснили, что 1 ноября в одной из клиник пластической хирургии в Центральном районе городе Красноярска женщине проведена хирургическая операция, после которой на следующие сутки она скончалась. По предварительным данным экспертов, смерть пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей.В данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Ранее в региональных СМИ сообщалось, что в одной из местных клиник после пластической операции скончалась известный блогер и коуч по похудению.
https://ria.ru/20210826/operatsiya-1747312253.html
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РИА Новости
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происшествия, красноярск, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Следователи проведут проверку смерти сибирячки после пластической операции
Следователи проводят проверку смерти сибирячки после пластической операции в Красноярске