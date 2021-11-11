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На борту МКС предлагают поставить систему слежения за метеорами
На борту МКС предлагают поставить систему слежения за метеорами - РИА Новости, 11.11.2021
На борту МКС предлагают поставить систему слежения за метеорами
Специалист из Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию Роскосмос) предложил установить на иллюминатор МКС систему слежения за падающими... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T09:53
2021-11-11T09:53
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космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Специалист из Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию Роскосмос) предложил установить на иллюминатор МКС систему слежения за падающими на Землю метеорами, его доклад был представлен на XXII Научно-технической конференции корпорации."Большая часть метеоров исследуется с Земли, анализируются траектории и химический состав с определением состава родительских объектов. Однако часть метеоров не может быть исследована из-за атмосферных явлений или раннего сгорания. Аппаратура космического базирования позволит исследовать и такие метеоры", - указано в тезисах доклада.Он предложил закрепить на иллюминаторе МКС камеру наблюдения, которая будет фиксировать появление метеора, наводить и включать спектрометр, который будет изучать их химический состав по спектру излучения.Если предложение будет реализовано, отмечается в тезисах, это станет первым в мире проектом по изучению метеоров из космоса.
https://ria.ru/20211106/mukhi-1757847074.html
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля
09:53 11.11.2021
 
На борту МКС предлагают поставить систему слежения за метеорами

На борту МКС предлагают поставить систему слежения за летящими к Земле метеорами

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Специалист из Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию Роскосмос) предложил установить на иллюминатор МКС систему слежения за падающими на Землю метеорами, его доклад был представлен на XXII Научно-технической конференции корпорации.
"Большая часть метеоров исследуется с Земли, анализируются траектории и химический состав с определением состава родительских объектов. Однако часть метеоров не может быть исследована из-за атмосферных явлений или раннего сгорания. Аппаратура космического базирования позволит исследовать и такие метеоры", - указано в тезисах доклада.
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Он предложил закрепить на иллюминаторе МКС камеру наблюдения, которая будет фиксировать появление метеора, наводить и включать спектрометр, который будет изучать их химический состав по спектру излучения.
Если предложение будет реализовано, отмечается в тезисах, это станет первым в мире проектом по изучению метеоров из космоса.
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