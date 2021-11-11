https://ria.ru/20211111/kosmos-1758506753.html

На борту МКС предлагают поставить систему слежения за метеорами

На борту МКС предлагают поставить систему слежения за метеорами - РИА Новости, 11.11.2021

На борту МКС предлагают поставить систему слежения за метеорами

Специалист из Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию Роскосмос) предложил установить на иллюминатор МКС систему слежения за падающими... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T09:53

2021-11-11T09:53

2021-11-11T09:53

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Специалист из Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию Роскосмос) предложил установить на иллюминатор МКС систему слежения за падающими на Землю метеорами, его доклад был представлен на XXII Научно-технической конференции корпорации."Большая часть метеоров исследуется с Земли, анализируются траектории и химический состав с определением состава родительских объектов. Однако часть метеоров не может быть исследована из-за атмосферных явлений или раннего сгорания. Аппаратура космического базирования позволит исследовать и такие метеоры", - указано в тезисах доклада.Он предложил закрепить на иллюминаторе МКС камеру наблюдения, которая будет фиксировать появление метеора, наводить и включать спектрометр, который будет изучать их химический состав по спектру излучения.Если предложение будет реализовано, отмечается в тезисах, это станет первым в мире проектом по изучению метеоров из космоса.

https://ria.ru/20211106/mukhi-1757847074.html

https://ria.ru/20211027/prichal-1756454748.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля