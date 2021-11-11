Подозреваемого в коррупции экс-полицейского из Геленджика задержали
Сотрудники УФСБ задержали подозреваемого в коррупции экс-полицейского из Геленджика
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
КРАСНОДАР, 11 ноя – РИА Новости. Задержан скрывавшийся около трех месяцев второй бывший оперативник, подозреваемый в превышении полномочий в отношении застройщиков, лишившихся после посещения отдела полиции 1,7 миллиона рублей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В начале августа ведомство сообщало об объявлении в розыск двоих полицейских оперуполномоченных из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий. По данным ведомства, их автомобиль был остановлен правоохранителями, которые необоснованно применили силу и доставили мужчин в отдел полиции, где угрозами добились от них 1,7 миллиона рублей. Освободившись из ОВД, потерпевшие обратились с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские скрылись и были объявлены в розыск. Неделю спустя следствие сообщило о задержании одного из них.
"Задержан второй бывший оперуполномоченный полиции отдела МВД России по городу Геленджику, скрывавшийся от органов следствия по уголовному делу о превышении должностных полномочий… Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением специальных средств (п. "а,б" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сообщило СУСК.
Задержание проводили сотрудники регионального УФСБ, обеспечивающего оперативное сопровождение по делу.
Кроме того, по данным СУСК, в ходе следствия также была установлена причастность к этой истории еще двух полицейских, прикомандированных в ОВД по Геленджику из другого региона. Они также подозреваются в превышении полномочий с применением спецсредств.