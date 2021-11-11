https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758530417.html
В России за сутки выписали 33 156 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 33 156 человек после COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021
В России за сутки выписали 33 156 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 33 156 человек после перенесенного COVID-19, за все время выздоровели 7 687 317 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:42
2021-11-11T11:42
2021-11-11T11:42
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 33 156 человек после перенесенного COVID-19, за все время выздоровели 7 687 317 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 156 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 687 317", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5505, Санкт-Петербурге - 3118, Подмосковье - 2917.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 33 156 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 33 156 человек после COVID-19, за все время — 7 687 317