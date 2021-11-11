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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758530417.html
В России за сутки выписали 33 156 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 33 156 человек после COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021
В России за сутки выписали 33 156 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 33 156 человек после перенесенного COVID-19, за все время выздоровели 7 687 317 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:42
2021-11-11T11:42
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 33 156 человек после перенесенного COVID-19, за все время выздоровели 7 687 317 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 156 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 687 317", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5505, Санкт-Петербурге - 3118, Подмосковье - 2917.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:42 11.11.2021
 
В России за сутки выписали 33 156 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 33 156 человек после COVID-19, за все время — 7 687 317

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 33 156 человек после перенесенного COVID-19, за все время выздоровели 7 687 317 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 156 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 687 317", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 5505, Санкт-Петербурге - 3118, Подмосковье - 2917.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
03:32Распространение коронавируса
Гинцбург сообщил о создании лекарства, подавляющего размножение SARS-CoV-2
 
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