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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758498568.html
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты - РИА Новости, 11.11.2021
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
Новые ограничения вступают в силу с 1 декабря в Хабаровском крае, теперь без QR-кода нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты, сообщил на... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:38
2021-11-11T10:31
распространение коронавируса
общество
амурск
хабаровск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
аэрофлот
россия
коронавирус covid-19
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ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Новые ограничения вступают в силу с 1 декабря в Хабаровском крае, теперь без QR-кода нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты, сообщил на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов."Глава "Аэрофлота" подтвердил позицию самого крупного перевозчика о введении кодов при посадке на самолет. Этот вопрос в ближайшее время будет урегулирован. Та же самая позиция была озвучена руководством РЖД, что они тоже готовы в этом направлении двигаться. Потому мы людей предупреждаем... Предложение в отношении аэропортов и жд вокзалов. Эта мера планируется к введению с 1 декабря. Население должно спланировать свои отпуска, передвижения, с учетом введения этого ограничения", - сообщил Никонов.Он отметил, что при планировании поездок за рубеж и в другие регионы России, а также для въезда в Хабаровск гражданам рекомендовано иметь при себе именно QR-код либо официально заверенный медотвод. По поводу введения кодов на общественном транспорте зампред сказал, что "это большой вопрос, так как у нас достаточно холодный регион и могут быть проблемы другого рода".Ранее Никонов уже заявлял, что система QR-кодов может быть введена с 1 декабря при покупке билетов и посещении аэропорта в Хабаровске. С 7 ноября предъявлять QR-код уже нужно пассажирам междугородних автобусов и электричек в Хабаровском крае."Вопросы, связанные с неудобствами пассажиров, никак не соотносятся с количеством смертей, которые мы получаем... Все мероприятия, связанные с введением QR-кодов, они необходимы для того, чтобы население провакцинировалось. Точка. Других вариантов здесь не будет", - заключил Никонов.По итогам заседания оперативного штаба коллегиально с региональным управлением Роспотребнадзора и другими ведомствами было принято решение ввести дополнительные антиковидные ограничения. Они, как и первые ограничения, затронут восемь муниципальных образований: Хабаровск и Хабаровский район, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань, Бикин, Амурск и поселок Переяславку.С 13 ноября QR-код вакцинированного или переболевшего в течение полугода, справка (сертификат) о вакцинации или перенесенном заболевании потребуются при посещении любого торгового или торгово-развлекательного центра общей площадью 1 тысяча "квадратов" и более, требование также распространяется на магазины и крытые рынки торговой площадью тысяча и более квадратных метров. Всего ограничения затронут 160 торговых центров и 150 магазинов по краю, в том числе строительные гипермаркеты: "Леруа Мерлен", "Баярд", "СВИФ", "Столичный двор" и другие.С 13 ноября на дистанционный режим работы должно будет уйти большинство сотрудников (не менее 70%) сферы банковских, финансовых и страховых услуг в случае, если в их организациях вакцинировано менее 80% человек. Минэкономразвития проработает вопрос о поощрении организаций и предприятий, где привито более 90% сотрудников. В свою очередь субъекты малого и среднего предпринимательства с низким (менее 80%) уровнем вакцинации сотрудников могут быть лишены финансовой поддержки.С 1 декабря QR-код либо справка переболевшего понадобится и всем сотрудникам госструктур. Антиковидную систему пропуска рекомендовано ввести в административных зданиях органов федеральной исполнительной власти и органов местного самоуправления. Сотрудники, у которых есть подтвержденный медотвод, должны быть отправлены с 1 декабря на дистанционный режим работы.
https://ria.ru/20211110/qr-kod-1758410835.html
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общество, амурск, хабаровск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аэрофлот, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
08:38 11.11.2021 (обновлено: 10:31 11.11.2021)
 
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты

В Хабаровском крае с 1 декабря введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Новые ограничения вступают в силу с 1 декабря в Хабаровском крае, теперь без QR-кода нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты, сообщил на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
"Глава "Аэрофлота" подтвердил позицию самого крупного перевозчика о введении кодов при посадке на самолет. Этот вопрос в ближайшее время будет урегулирован. Та же самая позиция была озвучена руководством РЖД, что они тоже готовы в этом направлении двигаться. Потому мы людей предупреждаем... Предложение в отношении аэропортов и жд вокзалов. Эта мера планируется к введению с 1 декабря. Население должно спланировать свои отпуска, передвижения, с учетом введения этого ограничения", - сообщил Никонов.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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Он отметил, что при планировании поездок за рубеж и в другие регионы России, а также для въезда в Хабаровск гражданам рекомендовано иметь при себе именно QR-код либо официально заверенный медотвод. По поводу введения кодов на общественном транспорте зампред сказал, что "это большой вопрос, так как у нас достаточно холодный регион и могут быть проблемы другого рода".
Ранее Никонов уже заявлял, что система QR-кодов может быть введена с 1 декабря при покупке билетов и посещении аэропорта в Хабаровске. С 7 ноября предъявлять QR-код уже нужно пассажирам междугородних автобусов и электричек в Хабаровском крае.
"Вопросы, связанные с неудобствами пассажиров, никак не соотносятся с количеством смертей, которые мы получаем... Все мероприятия, связанные с введением QR-кодов, они необходимы для того, чтобы население провакцинировалось. Точка. Других вариантов здесь не будет", - заключил Никонов.
По итогам заседания оперативного штаба коллегиально с региональным управлением Роспотребнадзора и другими ведомствами было принято решение ввести дополнительные антиковидные ограничения. Они, как и первые ограничения, затронут восемь муниципальных образований: Хабаровск и Хабаровский район, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань, Бикин, Амурск и поселок Переяславку.
С 13 ноября QR-код вакцинированного или переболевшего в течение полугода, справка (сертификат) о вакцинации или перенесенном заболевании потребуются при посещении любого торгового или торгово-развлекательного центра общей площадью 1 тысяча "квадратов" и более, требование также распространяется на магазины и крытые рынки торговой площадью тысяча и более квадратных метров. Всего ограничения затронут 160 торговых центров и 150 магазинов по краю, в том числе строительные гипермаркеты: "Леруа Мерлен", "Баярд", "СВИФ", "Столичный двор" и другие.
С 13 ноября на дистанционный режим работы должно будет уйти большинство сотрудников (не менее 70%) сферы банковских, финансовых и страховых услуг в случае, если в их организациях вакцинировано менее 80% человек. Минэкономразвития проработает вопрос о поощрении организаций и предприятий, где привито более 90% сотрудников. В свою очередь субъекты малого и среднего предпринимательства с низким (менее 80%) уровнем вакцинации сотрудников могут быть лишены финансовой поддержки.
С 1 декабря QR-код либо справка переболевшего понадобится и всем сотрудникам госструктур. Антиковидную систему пропуска рекомендовано ввести в административных зданиях органов федеральной исполнительной власти и органов местного самоуправления. Сотрудники, у которых есть подтвержденный медотвод, должны быть отправлены с 1 декабря на дистанционный режим работы.
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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