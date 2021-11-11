08:38 11.11.2021 (обновлено: 10:31 11.11.2021)
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
В Хабаровском крае с 1 декабря введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Новые ограничения вступают в силу с 1 декабря в Хабаровском крае, теперь без QR-кода нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты, сообщил на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
"Глава "Аэрофлота" подтвердил позицию самого крупного перевозчика о введении кодов при посадке на самолет. Этот вопрос в ближайшее время будет урегулирован. Та же самая позиция была озвучена руководством РЖД, что они тоже готовы в этом направлении двигаться. Потому мы людей предупреждаем... Предложение в отношении аэропортов и жд вокзалов. Эта мера планируется к введению с 1 декабря. Население должно спланировать свои отпуска, передвижения, с учетом введения этого ограничения", - сообщил Никонов.
Он отметил, что при планировании поездок за рубеж и в другие регионы России, а также для въезда в Хабаровск гражданам рекомендовано иметь при себе именно QR-код либо официально заверенный медотвод. По поводу введения кодов на общественном транспорте зампред сказал, что "это большой вопрос, так как у нас достаточно холодный регион и могут быть проблемы другого рода".
Ранее Никонов уже заявлял, что система QR-кодов может быть введена с 1 декабря при покупке билетов и посещении аэропорта в Хабаровске. С 7 ноября предъявлять QR-код уже нужно пассажирам междугородних автобусов и электричек в Хабаровском крае.
"Вопросы, связанные с неудобствами пассажиров, никак не соотносятся с количеством смертей, которые мы получаем... Все мероприятия, связанные с введением QR-кодов, они необходимы для того, чтобы население провакцинировалось. Точка. Других вариантов здесь не будет", - заключил Никонов.
По итогам заседания оперативного штаба коллегиально с региональным управлением Роспотребнадзора и другими ведомствами было принято решение ввести дополнительные антиковидные ограничения. Они, как и первые ограничения, затронут восемь муниципальных образований: Хабаровск и Хабаровский район, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань, Бикин, Амурск и поселок Переяславку.
С 13 ноября QR-код вакцинированного или переболевшего в течение полугода, справка (сертификат) о вакцинации или перенесенном заболевании потребуются при посещении любого торгового или торгово-развлекательного центра общей площадью 1 тысяча "квадратов" и более, требование также распространяется на магазины и крытые рынки торговой площадью тысяча и более квадратных метров. Всего ограничения затронут 160 торговых центров и 150 магазинов по краю, в том числе строительные гипермаркеты: "Леруа Мерлен", "Баярд", "СВИФ", "Столичный двор" и другие.
С 13 ноября на дистанционный режим работы должно будет уйти большинство сотрудников (не менее 70%) сферы банковских, финансовых и страховых услуг в случае, если в их организациях вакцинировано менее 80% человек. Минэкономразвития проработает вопрос о поощрении организаций и предприятий, где привито более 90% сотрудников. В свою очередь субъекты малого и среднего предпринимательства с низким (менее 80%) уровнем вакцинации сотрудников могут быть лишены финансовой поддержки.
С 1 декабря QR-код либо справка переболевшего понадобится и всем сотрудникам госструктур. Антиковидную систему пропуска рекомендовано ввести в административных зданиях органов федеральной исполнительной власти и органов местного самоуправления. Сотрудники, у которых есть подтвержденный медотвод, должны быть отправлены с 1 декабря на дистанционный режим работы.