22:51 11.11.2021 (обновлено: 02:32 12.11.2021)
Блумберг: США предупредили ЕС о "планах" России по "вторжению" на Украину
Блумберг: США предупредили ЕС о возможном "вторжении" России на Украину
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Как отмечается в материале, Вашингтон поднимает тревогу по поводу "возможной военной операции". По данным агентства, у Штатов есть информация по этой теме, которой они пока не поделились с европейскими властями. Вашингтон намерен сделать это, прежде чем будет принято решение о коллективном ответе. По словам источников Bloomberg, опасения и оценки США подкреплены "общедоступными доказательствами".
В свою очередь, источник, "близкий к Кремлю", утверждает, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости. Как заявил другой неназванный собеседник агентства, наступление "маловероятно", но якобы есть план реагирования на провокации со стороны Киева.
Вместе с тем один из источников подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений Москвы или же предугадать ее следующий шаг.
Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский опроверг информацию "вторжении" России в соседнюю страну.
"Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета", — сказал он журналистам.
По его словам, много угроз, наоборот, исходят от Украины и США, корабли которых "очень провокационно" действуют в Черноморской акватории.
МИД России уже не раз опровергал сообщения западных СМИ о том, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.