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Блумберг: США предупредили ЕС о "планах" России по "вторжению" на Украину
Блумберг: США предупредили ЕС о "планах" России по "вторжению" на Украину - РИА Новости, 12.11.2021
Блумберг: США предупредили ЕС о "планах" России по "вторжению" на Украину
Чиновники из США выразили европейским коллегам опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность "вторжения" на Украину, передает Bloomberg со... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-11T22:51
2021-11-12T02:32
в мире
украина
сша
москва
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Чиновники из США выразили европейским коллегам опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность "вторжения" на Украину, передает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.Как отмечается в материале, Вашингтон поднимает тревогу по поводу "возможной военной операции". По данным агентства, у Штатов есть информация по этой теме, которой они пока не поделились с европейскими властями. Вашингтон намерен сделать это, прежде чем будет принято решение о коллективном ответе. По словам источников Bloomberg, опасения и оценки США подкреплены "общедоступными доказательствами".В свою очередь, источник, "близкий к Кремлю", утверждает, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости. Как заявил другой неназванный собеседник агентства, наступление "маловероятно", но якобы есть план реагирования на провокации со стороны Киева.Вместе с тем один из источников подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений Москвы или же предугадать ее следующий шаг.Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский опроверг информацию "вторжении" России в соседнюю страну.По его словам, много угроз, наоборот, исходят от Украины и США, корабли которых "очень провокационно" действуют в Черноморской акватории.МИД России уже не раз опровергал сообщения западных СМИ о том, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
https://ria.ru/20211111/ukraina-1758572291.html
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в мире, украина, сша, москва, дмитрий песков, нато, россия
22:51 11.11.2021 (обновлено: 02:32 12.11.2021)
 
Блумберг: США предупредили ЕС о "планах" России по "вторжению" на Украину

Блумберг: США предупредили ЕС о возможном "вторжении" России на Украину

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Чиновники из США выразили европейским коллегам опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность "вторжения" на Украину, передает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Как отмечается в материале, Вашингтон поднимает тревогу по поводу "возможной военной операции". По данным агентства, у Штатов есть информация по этой теме, которой они пока не поделились с европейскими властями. Вашингтон намерен сделать это, прежде чем будет принято решение о коллективном ответе. По словам источников Bloomberg, опасения и оценки США подкреплены "общедоступными доказательствами".
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 14:21
Украинский генерал призвал готовиться к "народной войне" с Россией
В свою очередь, источник, "близкий к Кремлю", утверждает, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости. Как заявил другой неназванный собеседник агентства, наступление "маловероятно", но якобы есть план реагирования на провокации со стороны Киева.
Вместе с тем один из источников подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений Москвы или же предугадать ее следующий шаг.
Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский опроверг информацию "вторжении" России в соседнюю страну.

"Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета", — сказал он журналистам.

По его словам, много угроз, наоборот, исходят от Украины и США, корабли которых "очень провокационно" действуют в Черноморской акватории.
МИД России уже не раз опровергал сообщения западных СМИ о том, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
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