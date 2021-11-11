Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211111/kody-1758563299.html
В Совфеде поддержали идею ввести обязательные QR-коды в транспорте
В Совфеде поддержали идею ввести обязательные QR-коды в транспорте - РИА Новости, 11.11.2021
В Совфеде поддержали идею ввести обязательные QR-коды в транспорте
Введение обязательных QR-кодов на транспорте и в магазинах в условиях пандемии – это оправданная мера, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:42
2021-11-11T14:10
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир круглый
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757025099_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_34cff82a6b9939158c698099a0023d35.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Введение обязательных QR-кодов на транспорте и в магазинах в условиях пандемии – это оправданная мера, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, мера будет действовать до июня будущего года. Она не затронет общественный транспорт, аптеки, продуктовые магазины."Это абсолютно оправданная мера для защиты людей, которые не привиты и, соответственно, входят в группу риска. Защиты не только здоровья, но и их жизни", - сказал законодатель.Он подчеркнул, что речь не идет о нарушении прав граждан, а исключительно об их защите. "Люди, которые привитые и которые защищены от COVID, могут быть носителями инфекции. И если непривитый гражданин зайдет в помещение, где все вакцинированы, он все равно может заразиться", - пояснил политик.Круглый полагает, что в настоящее время обязательные QR-коды для транспорта и магазинов вряд ли будут вводиться федеральными законами. Он отметил, что главы регионов РФ принимают соответствующие решения у себя в субъектах. Круглый не исключил, что "такие рекомендации могут быть и от главы Роспотребнадзора"."Такая практика уже опробована в других странах, это так называемые "зеленые паспорта", - заключил он.Социальный комитет Совфеда на ближайшем заседании обсудит возможность внесения поправок в законодательство об иммунопрофилактике, которые бы предусматривали введение обязательных QR-кодов при пандемии, если гражданин посещает публичные места, путешествует на транспорте, также заявил Круглый."На ближайшем заседании нашего комитета я планирую поднять вопрос о возможности внесения изменений в закон об иммунопрофилактике, которые предусматривали бы введение обязательных QR-кодов в период любой пандемии при посещении гражданином публичных мест, на транспорте", - сказал парламентарий.Он отметил, что уже сейчас понятно, что COVID пришел к нам надолго, при этом в законодательстве РФ нет соответствующих ограничительных мер. По мнению законодателя, в законе можно было бы указано подобную норму, которая касалась бы любой пандемии.
https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758544987.html
https://ria.ru/20211111/sochi-1758526486.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757025099_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_c45f33ade497d775b25c60beeef7086b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый
13:42 11.11.2021 (обновлено: 14:10 11.11.2021)
 
В Совфеде поддержали идею ввести обязательные QR-коды в транспорте

Сенатор Круглый назвал идею ввести QR-коды в транспорте оправданной мерой

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Введение обязательных QR-кодов на транспорте и в магазинах в условиях пандемии – это оправданная мера, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Ранее РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, мера будет действовать до июня будущего года. Она не затронет общественный транспорт, аптеки, продуктовые магазины.
"Это абсолютно оправданная мера для защиты людей, которые не привиты и, соответственно, входят в группу риска. Защиты не только здоровья, но и их жизни", - сказал законодатель.
Он подчеркнул, что речь не идет о нарушении прав граждан, а исключительно об их защите. "Люди, которые привитые и которые защищены от COVID, могут быть носителями инфекции. И если непривитый гражданин зайдет в помещение, где все вакцинированы, он все равно может заразиться", - пояснил политик.
Демонстрация проверки QR-кода - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 12:32Распространение коронавируса
В Кремле рассказали, когда станет возможна полная отмена QR-кодов
Круглый полагает, что в настоящее время обязательные QR-коды для транспорта и магазинов вряд ли будут вводиться федеральными законами. Он отметил, что главы регионов РФ принимают соответствующие решения у себя в субъектах. Круглый не исключил, что "такие рекомендации могут быть и от главы Роспотребнадзора".
"Такая практика уже опробована в других странах, это так называемые "зеленые паспорта", - заключил он.
Социальный комитет Совфеда на ближайшем заседании обсудит возможность внесения поправок в законодательство об иммунопрофилактике, которые бы предусматривали введение обязательных QR-кодов при пандемии, если гражданин посещает публичные места, путешествует на транспорте, также заявил Круглый.
"На ближайшем заседании нашего комитета я планирую поднять вопрос о возможности внесения изменений в закон об иммунопрофилактике, которые предусматривали бы введение обязательных QR-кодов в период любой пандемии при посещении гражданином публичных мест, на транспорте", - сказал парламентарий.
Он отметил, что уже сейчас понятно, что COVID пришел к нам надолго, при этом в законодательстве РФ нет соответствующих ограничительных мер. По мнению законодателя, в законе можно было бы указано подобную норму, которая касалась бы любой пандемии.
Сочи - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 12:36Туризм
Рестораны Сочи потеряли более половины прибыли из-за введения QR-кодов
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир Круглый
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
02:01Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран
01:47Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet
Лента новостейМолния
СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человекаЮжная Корея и США обсудили укрепление альянса двух странМантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet