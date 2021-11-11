https://ria.ru/20211111/kody-1758563299.html

В Совфеде поддержали идею ввести обязательные QR-коды в транспорте

В Совфеде поддержали идею ввести обязательные QR-коды в транспорте - РИА Новости, 11.11.2021

В Совфеде поддержали идею ввести обязательные QR-коды в транспорте

Введение обязательных QR-кодов на транспорте и в магазинах в условиях пандемии – это оправданная мера, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:42

2021-11-11T13:42

2021-11-11T14:10

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Введение обязательных QR-кодов на транспорте и в магазинах в условиях пандемии – это оправданная мера, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, мера будет действовать до июня будущего года. Она не затронет общественный транспорт, аптеки, продуктовые магазины."Это абсолютно оправданная мера для защиты людей, которые не привиты и, соответственно, входят в группу риска. Защиты не только здоровья, но и их жизни", - сказал законодатель.Он подчеркнул, что речь не идет о нарушении прав граждан, а исключительно об их защите. "Люди, которые привитые и которые защищены от COVID, могут быть носителями инфекции. И если непривитый гражданин зайдет в помещение, где все вакцинированы, он все равно может заразиться", - пояснил политик.Круглый полагает, что в настоящее время обязательные QR-коды для транспорта и магазинов вряд ли будут вводиться федеральными законами. Он отметил, что главы регионов РФ принимают соответствующие решения у себя в субъектах. Круглый не исключил, что "такие рекомендации могут быть и от главы Роспотребнадзора"."Такая практика уже опробована в других странах, это так называемые "зеленые паспорта", - заключил он.Социальный комитет Совфеда на ближайшем заседании обсудит возможность внесения поправок в законодательство об иммунопрофилактике, которые бы предусматривали введение обязательных QR-кодов при пандемии, если гражданин посещает публичные места, путешествует на транспорте, также заявил Круглый."На ближайшем заседании нашего комитета я планирую поднять вопрос о возможности внесения изменений в закон об иммунопрофилактике, которые предусматривали бы введение обязательных QR-кодов в период любой пандемии при посещении гражданином публичных мест, на транспорте", - сказал парламентарий.Он отметил, что уже сейчас понятно, что COVID пришел к нам надолго, при этом в законодательстве РФ нет соответствующих ограничительных мер. По мнению законодателя, в законе можно было бы указано подобную норму, которая касалась бы любой пандемии.

https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758544987.html

https://ria.ru/20211111/sochi-1758526486.html

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