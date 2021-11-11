https://ria.ru/20211111/kniga-1758669892.html

В Чечне пресекли продажу книги за пропаганду аморального образа жизни

В Чечне пресекли продажу книги за пропаганду аморального образа жизни - РИА Новости, 11.11.2021

В Чечне пресекли продажу книги за пропаганду аморального образа жизни

Новости. В Чечне пресекли продажу и распространение книги писательницы Медины Мирай "Синтонимы" за пропаганду аморального образа жизни, идущего вразрез... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T23:58

2021-11-11T23:58

2021-11-11T23:59

чеченская республика (чечня)

ахмед дудаев

россия

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ГРОЗНЫЙ, 11 ноя – РИА Новости. Новости. В Чечне пресекли продажу и распространение книги писательницы Медины Мирай "Синтонимы" за пропаганду аморального образа жизни, идущего вразрез менталитету чеченского народа, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев."Нам стало известно, что в Чеченской Республике предпринимаются попытки продажи и распространения данной печатной продукции, которая пропагандирует чуждые для нашего народа ценности, абсолютно аморальный образ жизни, идущий в разрез с нашим традициями и обычаями. Мы, естественно, пресекли данную деятельность и никогда не позволим на территории Чеченской Республики распространять аналогичную книжную продукцию", - заявил он в видеообращении, опубликованном на официальной странице в Instagram.По мнению министра, сегодня страны разделились на два лагеря: за традиционные семейные ценности и за безнравственность."Одна группа стран, в которую входит и Российская Федерация, пропагандирует традиционные семейные ценности. Вторая группа, в которую, как правило, входят различные европейские страны, прикладывает максимум усилий и инвестиций, для того чтобы навязать всему миру аморальный образ жизни, бескультурность, безнравственность. Всё это происходит под оболочкой демократии, свободы слова, - отметил Дудаев.

https://ria.ru/20170422/1492878387.html

россия

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чеченская республика (чечня), ахмед дудаев, россия