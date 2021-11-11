23:58 11.11.2021 (обновлено: 23:59 11.11.2021)
В Чечне пресекли продажу книги за пропаганду аморального образа жизни
В Чечне пресекли продажу книги за пропаганду аморального образа жизни
ГРОЗНЫЙ, 11 ноя – РИА Новости. Новости. В Чечне пресекли продажу и распространение книги писательницы Медины Мирай "Синтонимы" за пропаганду аморального образа жизни, идущего вразрез менталитету чеченского народа, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Нам стало известно, что в Чеченской Республике предпринимаются попытки продажи и распространения данной печатной продукции, которая пропагандирует чуждые для нашего народа ценности, абсолютно аморальный образ жизни, идущий в разрез с нашим традициями и обычаями. Мы, естественно, пресекли данную деятельность и никогда не позволим на территории Чеченской Республики распространять аналогичную книжную продукцию", - заявил он в видеообращении, опубликованном на официальной странице в Instagram.
По мнению министра, сегодня страны разделились на два лагеря: за традиционные семейные ценности и за безнравственность.
"Одна группа стран, в которую входит и Российская Федерация, пропагандирует традиционные семейные ценности. Вторая группа, в которую, как правило, входят различные европейские страны, прикладывает максимум усилий и инвестиций, для того чтобы навязать всему миру аморальный образ жизни, бескультурность, безнравственность. Всё это происходит под оболочкой демократии, свободы слова, - отметил Дудаев.
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