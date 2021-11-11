https://ria.ru/20211111/klichko-1758660916.html

Киеву грозят веерные отключения электричества, заявил Кличко

Киеву грозят веерные отключения электричества, заявил Кличко - РИА Новости, 11.11.2021

Киеву грозят веерные отключения электричества, заявил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможных веерных отключениях электроэнергии в украинской столице, чего, по его словам, не было уже 20 лет. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T22:30

2021-11-11T22:30

2021-11-11T22:36

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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможных веерных отключениях электроэнергии в украинской столице, чего, по его словам, не было уже 20 лет."Если морозы продержатся несколько недель при температуре -15 (градусов – ред.), вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока", - заявил Кличко в эфире телеканала "Украина 24".Глава украинской столицы добавил, что энергетический кризис может привести, в частности, к подорожанию продуктов. "В Киеве не будет повышения тарифов. Но подорожают продукты, что обязательно повлияет на кошельки киевлян", - отметил он.По словам Кличко, на сегодняшний день сразу 12 киевских предприятий, производящих тепло и электроэнергию, испытывают проблемы с углем и газом.В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.

https://ria.ru/20211111/elektrichestvo-1758493093.html

https://ria.ru/20211022/ukraina-1755808100.html

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в мире, украина, киев, европа, виталий кличко, денис шмыгаль