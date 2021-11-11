11:29 11.11.2021 (обновлено: 11:38 11.11.2021)
Китай поблагодарил Россию за спасение моряков контейнеровоза Rise Shine
Китай поблагодарил Россию за спасение моряков с контейнеровоза, севшего на мель у Находки
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки.
ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Китай выражает благодарность российской стороне за спасение китайских моряков с контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В понедельник в районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряки эвакуированы. В среду по правому борту контейнеровоза Rise Shine были обнаружены пятна топлива, специалисты начали ставить боновые заграждения.
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Ван Вэньбинь сообщил, что находящиеся в соответствующем регионе китайские дипломатические учреждения своевременно обратили внимание на происходящее и приняли необходимые меры.
"После получения просьбы о предоставлении помощи, местное управление МЧС России оперативно направило на место происшествия вертолет, 14 граждан Китая были спасены и доставлены на берег", - заявил дипломат.
Он добавил, что в результате происшествия нет ни погибших, ни пострадавших.
"Китай выражает благодарность профильным ведомствам РФ за проведение спасательной операции", - заявил дипломат.
Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что причиной посадки контейнеровоза на мель, по предварительным данным, стал обрыв якоря на стоянке судна в 200 метрах от берега из-за высокой волны.
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