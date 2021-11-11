https://ria.ru/20211111/kitay-1758526770.html

Китай поблагодарил Россию за спасение моряков контейнеровоза Rise Shine

Китай поблагодарил Россию за спасение моряков контейнеровоза Rise Shine - РИА Новости, 11.11.2021

Китай поблагодарил Россию за спасение моряков контейнеровоза Rise Shine

Китай выражает благодарность российской стороне за спасение китайских моряков с контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки, заявил на брифинге РИА Новости, 11.11.2021

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происшествия

находка

китай

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ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Китай выражает благодарность российской стороне за спасение китайских моряков с контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.В понедельник в районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряки эвакуированы. В среду по правому борту контейнеровоза Rise Shine были обнаружены пятна топлива, специалисты начали ставить боновые заграждения.Ван Вэньбинь сообщил, что находящиеся в соответствующем регионе китайские дипломатические учреждения своевременно обратили внимание на происходящее и приняли необходимые меры.Он добавил, что в результате происшествия нет ни погибших, ни пострадавших.Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что причиной посадки контейнеровоза на мель, по предварительным данным, стал обрыв якоря на стоянке судна в 200 метрах от берега из-за высокой волны.

https://ria.ru/20211109/konteynerovoz-1758189164.html

https://ria.ru/20211109/nakhodka-1758201593.html

находка

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, находка, китай