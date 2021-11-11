https://ria.ru/20211111/khurgada-1758500617.html
Аэропорт Хургады подтвердил задержку рейса с туристами из России
Аэропорт Хургады подтвердил задержку рейса с туристами из России - РИА Новости, 11.11.2021
Аэропорт Хургады подтвердил задержку рейса с туристами из России
Самолет с российскими туристами не смог вылететь в среду из аэропорта египетской Хургады, пассажиров отвезли в отель, сообщил РИА Новости источник в воздушной... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T09:01
2021-11-11T09:01
2021-11-11T11:50
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КАИР, 11 ноя - РИА Новости. Самолет с российскими туристами не смог вылететь в среду из аэропорта египетской Хургады, пассажиров отвезли в отель, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани."Вчера был отменен рейс российской авиакомпании... который должен был вылететь в 19.00 (20.00 мск). Пассажиров отвезли в отель", - сообщил источник.По его словам, вылет нового рейса ожидается в ближайшие минуты.
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в мире, хургада, новости - туризм, туризм
09:01 11.11.2021 (обновлено: 11:50 11.11.2021)
Аэропорт Хургады подтвердил задержку рейса с туристами из России
Самолет с российскими туристами не смог вылететь из аэропорта египетской Хургады