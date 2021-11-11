https://ria.ru/20211111/khurgada-1758500617.html

Аэропорт Хургады подтвердил задержку рейса с туристами из России

Аэропорт Хургады подтвердил задержку рейса с туристами из России - РИА Новости, 11.11.2021

Аэропорт Хургады подтвердил задержку рейса с туристами из России

Самолет с российскими туристами не смог вылететь в среду из аэропорта египетской Хургады, пассажиров отвезли в отель, сообщил РИА Новости источник в воздушной... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T09:01

2021-11-11T09:01

2021-11-11T11:50

в мире

хургада

новости - туризм

туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131804/62/1318046221_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_3d6aa6f98e0c5d3f67426484ae459884.jpg

КАИР, 11 ноя - РИА Новости. Самолет с российскими туристами не смог вылететь в среду из аэропорта египетской Хургады, пассажиров отвезли в отель, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани."Вчера был отменен рейс российской авиакомпании... который должен был вылететь в 19.00 (20.00 мск). Пассажиров отвезли в отель", - сообщил источник.По его словам, вылет нового рейса ожидается в ближайшие минуты.

https://ria.ru/20211109/egipet-1758078826.html

хургада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, хургада, новости - туризм, туризм