https://ria.ru/20211111/kazachestvo-1758593286.html

Минобрнауки разработало концепцию преподавания истории казачества

Минобрнауки разработало концепцию преподавания истории казачества - РИА Новости, 11.11.2021

Минобрнауки разработало концепцию преподавания истории казачества

Минобрнауки разработало концепцию преподавания истории российского казачества, сообщила замминистра Елена Дружинина на круглом столе "О правовом обеспечении... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:48

2021-11-11T15:48

2021-11-11T15:48

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минобрнауки разработало концепцию преподавания истории российского казачества, сообщила замминистра Елена Дружинина на круглом столе "О правовом обеспечении развития системы казачьего образования в Российской Федерации"."Подготовка единой концепции преподавания истории российского казачества – одно из наших стратегических направлений и деятельности комиссии по научно-исследовательской работе. Сейчас концепция уже разработана, она будет утверждаться членами рабочей группы", - сказала Дружинина.По словам замминистра, концепция состоит из шести тематических разделов. Доработанный вариант концепции будет передан Ассоциации казачьих вузов.

https://ria.ru/20210901/putin-1748124723.html

россия

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2021

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общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия