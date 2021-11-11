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Туризм
https://ria.ru/20211111/izrail-1758626050.html
Израиль оставил в силе решение об открытии границ привитым "Спутником V"
Израиль оставил в силе решение об открытии границ привитым "Спутником V" - РИА Новости, 11.11.2021
Израиль оставил в силе решение об открытии границ привитым "Спутником V"
Решение о въезде в Израиль с 15 ноября туристов, привитых вакциной "Спутник V", пока остаётся в силе, сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:09
2021-11-11T18:09
туризм
в мире
израиль
новости - туризм
россия
вакцина "спутник v"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноя - РИА Новости. Решение о въезде в Израиль с 15 ноября туристов, привитых вакциной "Спутник V", пока остаётся в силе, сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах."Пока минздрав не обновил красный список (список стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой - ред.), значит, все в силе", - сказал источник.В октябре министр туризма Израиля Константин Развозов говорил РИА Новости, что принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение РФ в список "красных стран" по COVID может отодвинуть реализацию решения на несколько недель.Въехать в Израиль туристы смогут, если они привиты и за последние 14 дней не были в "красной" стране. Однако привитые "Спутником V" должны будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста.С 1 ноября в Израиль могут въехать туристы, привитые вакцинами, одобренными ВОЗ. В список одобренных вакцин вошли Moderna, Pfizer, Johnson &amp; Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян. В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.
https://ria.ru/20211029/sputnik-1756853262.html
https://ria.ru/20211029/izrail-1756898777.html
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в мире, израиль, новости - туризм, россия, вакцина "спутник v"
18:09 11.11.2021
 
Израиль оставил в силе решение об открытии границ привитым "Спутником V"

Источник: решение о допуске в Израиль привитых "Спутником V" туристов остается в силе

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Fotolia / AZN99
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноя - РИА Новости. Решение о въезде в Израиль с 15 ноября туристов, привитых вакциной "Спутник V", пока остаётся в силе, сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах.
"Пока минздрав не обновил красный список (список стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой - ред.), значит, все в силе", - сказал источник.
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The Jerusalem Post: Израиль де-факто признал "Спутник V"
В октябре министр туризма Израиля Константин Развозов говорил РИА Новости, что принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение РФ в список "красных стран" по COVID может отодвинуть реализацию решения на несколько недель.
Въехать в Израиль туристы смогут, если они привиты и за последние 14 дней не были в "красной" стране. Однако привитые "Спутником V" должны будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста.
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Власти Израиля уточнили правила приема туристов из России
С 1 ноября в Израиль могут въехать туристы, привитые вакцинами, одобренными ВОЗ. В список одобренных вакцин вошли Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян. В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.
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