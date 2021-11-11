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Жительница Иваново бросила двоих детей в кабине большегруза
Жительница Иваново бросила двоих детей в кабине большегруза - РИА Новости, 11.11.2021
Жительница Иваново бросила двоих детей в кабине большегруза
Прокуратура организовала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности после информации о том, что жительница Иваново оставила двух детей в кабине РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:30
2021-11-11T12:30
происшествия
московская область (подмосковье)
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности после информации о том, что жительница Иваново оставила двух детей в кабине большегруза, на котором добиралась в Подмосковье, сообщила прокуратура Ивановской области.Как отмечает надзорное ведомство, женщина добиралась из Иваново в Орехово-Зуево. Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения в Московской области."Установлено, что их матерью является 34-летняя жительница г. Иваново, на профилактических учетах семья не состоит. В настоящий момент органами прокуратуры Ивановской области проводится проверка в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает прокуратура. Кроме того, проверяется информация о ненадлежащем выполнении жительницей Иваново своих родительских обязанностей.В УМВД по Ивановской области РИА Новости сообщили, что ранее в полицию от сожителя женщины поступила информация о ее пропаже. Пока она не найдена, последнее место ее пребывания зафиксировано в Орехово-Зуево. Оперативно-розыскные мероприятия по поиску женщины продолжаются.
https://ria.ru/20211025/deti-1756062729.html
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московская область (подмосковье)
ивановская область
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происшествия, московская область (подмосковье), ивановская область
12:30 11.11.2021
 
Жительница Иваново бросила двоих детей в кабине большегруза

Жительница Иваново оставила двоих детей в кабине фуры, на которой ехала в Подмосковье

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности после информации о том, что жительница Иваново оставила двух детей в кабине большегруза, на котором добиралась в Подмосковье, сообщила прокуратура Ивановской области.
Как отмечает надзорное ведомство, женщина добиралась из Иваново в Орехово-Зуево. Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения в Московской области.
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"Установлено, что их матерью является 34-летняя жительница г. Иваново, на профилактических учетах семья не состоит. В настоящий момент органами прокуратуры Ивановской области проводится проверка в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает прокуратура. Кроме того, проверяется информация о ненадлежащем выполнении жительницей Иваново своих родительских обязанностей.
В УМВД по Ивановской области РИА Новости сообщили, что ранее в полицию от сожителя женщины поступила информация о ее пропаже. Пока она не найдена, последнее место ее пребывания зафиксировано в Орехово-Зуево. Оперативно-розыскные мероприятия по поиску женщины продолжаются.
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