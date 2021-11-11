https://ria.ru/20211111/ivanovo-1758544075.html

Жительница Иваново бросила двоих детей в кабине большегруза

Жительница Иваново бросила двоих детей в кабине большегруза - РИА Новости, 11.11.2021

Жительница Иваново бросила двоих детей в кабине большегруза

Прокуратура организовала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности после информации о том, что жительница Иваново оставила двух детей в кабине РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:30

2021-11-11T12:30

2021-11-11T12:30

происшествия

московская область (подмосковье)

ивановская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg

РЯЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности после информации о том, что жительница Иваново оставила двух детей в кабине большегруза, на котором добиралась в Подмосковье, сообщила прокуратура Ивановской области.Как отмечает надзорное ведомство, женщина добиралась из Иваново в Орехово-Зуево. Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения в Московской области."Установлено, что их матерью является 34-летняя жительница г. Иваново, на профилактических учетах семья не состоит. В настоящий момент органами прокуратуры Ивановской области проводится проверка в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает прокуратура. Кроме того, проверяется информация о ненадлежащем выполнении жительницей Иваново своих родительских обязанностей.В УМВД по Ивановской области РИА Новости сообщили, что ранее в полицию от сожителя женщины поступила информация о ее пропаже. Пока она не найдена, последнее место ее пребывания зафиксировано в Орехово-Зуево. Оперативно-розыскные мероприятия по поиску женщины продолжаются.

https://ria.ru/20211025/deti-1756062729.html

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

московская область (подмосковье)

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), ивановская область