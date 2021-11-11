Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20211111/it-park-1758607811.html
В Архангельске откроется один из крупнейших IT-парков в Арктике
В Архангельске откроется один из крупнейших IT-парков в Арктике - РИА Новости, 11.11.2021
В Архангельске откроется один из крупнейших IT-парков в Арктике
Один из самых крупных IT-парков в российской Арктике откроется в следующем году в Архангельске для подготовки квалифицированных кадров в области цифровой... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:59
2021-11-11T16:59
архангельская область
технологии
архангельск
архангельская область
северный (арктический) федеральный университет
арктика
александр цыбульский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148915/95/1489159535_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_8f2ce06934c1c4fb9e44040d172ddb27.jpg
АРХАНГЕЛЬСК 11 ноя – РИА Новости. Один из самых крупных IT-парков в российской Арктике откроется в следующем году в Архангельске для подготовки квалифицированных кадров в области цифровой экономики, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своих соцсетях.Парк откроется в сентябре 2022 года на базе Северного (Арктического) федерального университета. Это будет суперсовременный центр площадью больше 10 тысяч квадратных метров. IT-парк будет включать в себя мастерские, лаборатории, тематические аудитории для проектной работы, центр информационной безопасности, музей и коворкинг-зону.По словам Цыбульского, благодаря новому оборудованию в "Digital Arctic" можно будет заниматься разработками в области телемедицины, интеллектуального анализа данных, использования искусственного интеллекта в промышленности и других отраслях."Но всё же главная задача парка – подготовка квалифицированных кадров для цифровой экономики, сетевое взаимодействие с лидерами IT-индустрии, IT-компаниями и консорциумами, цифровая трансформация основных процессов университета", – отметил глава региона.Архангельский IT-парк должен стать одним из крупнейших в Арктической зоне. Откроется "Digital Arctic" в здании бывшего штаба 10-й армии ПВО на набережной Северной Двины."Digital Arctic" займется созданием и продвижением разработок в области телемедицины, интеллектуального анализа данных, использования искусственного интеллекта в промышленности и других отраслях, а также опережающей подготовкой кадров.Создание Арктического научно-технологического IT-парка "Digital Arctic" включено в программу развития САФУ до 2035 года.
https://ria.ru/20211008/konferentsiya-1753691485.html
https://ria.ru/20210914/it-1749966219.html
https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756530715.html
архангельск
архангельская область
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148915/95/1489159535_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_cf25769599682f4281da094a44adcd6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, архангельск, архангельская область, северный (арктический) федеральный университет, арктика, александр цыбульский
16:59 11.11.2021
 
В Архангельске откроется один из крупнейших IT-парков в Арктике

Один из крупнейших IT-парков в Арктике Digital Arctic откроется в Архангельске в 2022 году

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК 11 ноя – РИА Новости. Один из самых крупных IT-парков в российской Арктике откроется в следующем году в Архангельске для подготовки квалифицированных кадров в области цифровой экономики, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своих соцсетях.
Парк откроется в сентябре 2022 года на базе Северного (Арктического) федерального университета. Это будет суперсовременный центр площадью больше 10 тысяч квадратных метров. IT-парк будет включать в себя мастерские, лаборатории, тематические аудитории для проектной работы, центр информационной безопасности, музей и коворкинг-зону.
Дискуссия, организованная РБК Events, на конференции Умные решения — умная страна - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 15:01
Лидеры ИT приняли участие в конференции "Умные решения – умная страна"
По словам Цыбульского, благодаря новому оборудованию в "Digital Arctic" можно будет заниматься разработками в области телемедицины, интеллектуального анализа данных, использования искусственного интеллекта в промышленности и других отраслях.
"Но всё же главная задача парка – подготовка квалифицированных кадров для цифровой экономики, сетевое взаимодействие с лидерами IT-индустрии, IT-компаниями и консорциумами, цифровая трансформация основных процессов университета", – отметил глава региона.
Сотрудник дата-центра - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 11:08
Правительство утвердило дорожную карту развития IT-отрасли
Архангельский IT-парк должен стать одним из крупнейших в Арктической зоне. Откроется "Digital Arctic" в здании бывшего штаба 10-й армии ПВО на набережной Северной Двины.
"Digital Arctic" займется созданием и продвижением разработок в области телемедицины, интеллектуального анализа данных, использования искусственного интеллекта в промышленности и других отраслях, а также опережающей подготовкой кадров.
Создание Арктического научно-технологического IT-парка "Digital Arctic" включено в программу развития САФУ до 2035 года.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 17:05Архангельская область
Доходы бюджета Архангельской области могут вырасти на 6,5 миллиарда рублей
 
Архангельская областьТехнологииАрхангельскАрхангельская областьСеверный (Арктический) федеральный университетАрктикаАлександр Цыбульский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
02:01Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран
01:47Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet
Лента новостейМолния
СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человекаЮжная Корея и США обсудили укрепление альянса двух странМантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet