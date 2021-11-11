https://ria.ru/20211111/it-park-1758607811.html

В Архангельске откроется один из крупнейших IT-парков в Арктике

В Архангельске откроется один из крупнейших IT-парков в Арктике - РИА Новости, 11.11.2021

В Архангельске откроется один из крупнейших IT-парков в Арктике

Один из самых крупных IT-парков в российской Арктике откроется в следующем году в Архангельске для подготовки квалифицированных кадров в области цифровой... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:59

2021-11-11T16:59

2021-11-11T16:59

архангельская область

технологии

архангельск

архангельская область

северный (арктический) федеральный университет

арктика

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК 11 ноя – РИА Новости. Один из самых крупных IT-парков в российской Арктике откроется в следующем году в Архангельске для подготовки квалифицированных кадров в области цифровой экономики, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своих соцсетях.Парк откроется в сентябре 2022 года на базе Северного (Арктического) федерального университета. Это будет суперсовременный центр площадью больше 10 тысяч квадратных метров. IT-парк будет включать в себя мастерские, лаборатории, тематические аудитории для проектной работы, центр информационной безопасности, музей и коворкинг-зону.По словам Цыбульского, благодаря новому оборудованию в "Digital Arctic" можно будет заниматься разработками в области телемедицины, интеллектуального анализа данных, использования искусственного интеллекта в промышленности и других отраслях."Но всё же главная задача парка – подготовка квалифицированных кадров для цифровой экономики, сетевое взаимодействие с лидерами IT-индустрии, IT-компаниями и консорциумами, цифровая трансформация основных процессов университета", – отметил глава региона.Архангельский IT-парк должен стать одним из крупнейших в Арктической зоне. Откроется "Digital Arctic" в здании бывшего штаба 10-й армии ПВО на набережной Северной Двины."Digital Arctic" займется созданием и продвижением разработок в области телемедицины, интеллектуального анализа данных, использования искусственного интеллекта в промышленности и других отраслях, а также опережающей подготовкой кадров.Создание Арктического научно-технологического IT-парка "Digital Arctic" включено в программу развития САФУ до 2035 года.

https://ria.ru/20211008/konferentsiya-1753691485.html

https://ria.ru/20210914/it-1749966219.html

https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756530715.html

архангельск

архангельская область

арктика

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технологии, архангельск, архангельская область, северный (арктический) федеральный университет, арктика, александр цыбульский