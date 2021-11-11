Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/internet-1758505456.html
ФАС не увидела причин для роста тарифов на проводной интернет
ФАС не увидела причин для роста тарифов на проводной интернет - РИА Новости, 11.11.2021
ФАС не увидела причин для роста тарифов на проводной интернет
Причин для увеличения тарифов на проводной интернет и телевидение сейчас нет, сообщила Федеральная антимонопольная служба в телеграме. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T09:42
2021-11-11T11:22
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148352/02/1483520264_0:308:3076:2038_1920x0_80_0_0_8eeb254525ff07b93cc6b770a33ef963.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Причин для увеличения тарифов на проводной интернет и телевидение сейчас нет, сообщила Федеральная антимонопольная служба в телеграме. Там отметили, что услуги связи относятся к социально значимым, поэтому ведомство постоянно мониторит ситуацию с ценами на них и реагирует на жалобы.Согласно исследованию информационно-аналитического агентства TelecomDaily, результаты которого есть у РИА Новости, большинство представителей российской телекоммуникационной отрасли ожидают роста тарифов в 2022 году. При этом около половины из них считают, что он превысит инфляцию.Среди опрошенных 65 компаний 70% оказывают услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет, 67% — телефонии, 66% — облачных сервисов и центров обработки данных, 59% — ТВ, 58% — мобильной связи, 56% — аренды каналов и VPN, 52% — видеонаблюдения.
https://ria.ru/20210722/pryachut-1742301849.html
https://ria.ru/20200407/1569697457.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148352/02/1483520264_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_9794408a492d71b975d89e88b8dfbf2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
09:42 11.11.2021 (обновлено: 11:22 11.11.2021)
 
ФАС не увидела причин для роста тарифов на проводной интернет

ФАС не увидела причин для роста тарифов на проводной интернет и телевидение

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСерверная комната
Серверная комната - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Причин для увеличения тарифов на проводной интернет и телевидение сейчас нет, сообщила Федеральная антимонопольная служба в телеграме.
"У службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста", — сказали в ФАС.
Там отметили, что услуги связи относятся к социально значимым, поэтому ведомство постоянно мониторит ситуацию с ценами на них и реагирует на жалобы.
Согласно исследованию информационно-аналитического агентства TelecomDaily, результаты которого есть у РИА Новости, большинство представителей российской телекоммуникационной отрасли ожидают роста тарифов в 2022 году. При этом около половины из них считают, что он превысит инфляцию.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 01:15
Специалист объяснил, как операторы прячут платные услуги связи
Среди опрошенных 65 компаний 70% оказывают услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет, 67% — телефонии, 66% — облачных сервисов и центров обработки данных, 59% — ТВ, 58% — мобильной связи, 56% — аренды каналов и VPN, 52% — видеонаблюдения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2020
7 апреля 2020, 15:17
Путин подписал закон об универсальных услугах связи
 
ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
02:01Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран
01:47Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet
Лента новостейМолния
СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человекаЮжная Корея и США обсудили укрепление альянса двух странМантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet