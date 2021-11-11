https://ria.ru/20211111/internet-1758505456.html
ФАС не увидела причин для роста тарифов на проводной интернет
ФАС не увидела причин для роста тарифов на проводной интернет - РИА Новости, 11.11.2021
ФАС не увидела причин для роста тарифов на проводной интернет
Причин для увеличения тарифов на проводной интернет и телевидение сейчас нет, сообщила Федеральная антимонопольная служба в телеграме. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T09:42
2021-11-11T09:42
2021-11-11T11:22
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Причин для увеличения тарифов на проводной интернет и телевидение сейчас нет, сообщила Федеральная антимонопольная служба в телеграме. Там отметили, что услуги связи относятся к социально значимым, поэтому ведомство постоянно мониторит ситуацию с ценами на них и реагирует на жалобы.Согласно исследованию информационно-аналитического агентства TelecomDaily, результаты которого есть у РИА Новости, большинство представителей российской телекоммуникационной отрасли ожидают роста тарифов в 2022 году. При этом около половины из них считают, что он превысит инфляцию.Среди опрошенных 65 компаний 70% оказывают услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет, 67% — телефонии, 66% — облачных сервисов и центров обработки данных, 59% — ТВ, 58% — мобильной связи, 56% — аренды каналов и VPN, 52% — видеонаблюдения.
https://ria.ru/20210722/pryachut-1742301849.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
09:42 11.11.2021 (обновлено: 11:22 11.11.2021)
ФАС не увидела причин для роста тарифов на проводной интернет
ФАС не увидела причин для роста тарифов на проводной интернет и телевидение
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Причин для увеличения тарифов на проводной интернет и телевидение сейчас нет, сообщила Федеральная антимонопольная служба в телеграме
.
"У службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста", — сказали в ФАС.
Там отметили, что услуги связи относятся к социально значимым, поэтому ведомство постоянно мониторит ситуацию с ценами на них и реагирует на жалобы.
Согласно исследованию информационно-аналитического агентства TelecomDaily, результаты которого есть у РИА Новости, большинство представителей российской телекоммуникационной отрасли ожидают роста тарифов в 2022 году. При этом около половины из них считают, что он превысит инфляцию.
Среди опрошенных 65 компаний 70% оказывают услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет, 67% — телефонии, 66% — облачных сервисов и центров обработки данных, 59% — ТВ, 58% — мобильной связи, 56% — аренды каналов и VPN, 52% — видеонаблюдения.