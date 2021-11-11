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Россиян предупредили о "чувствительном" росте цен на домашний интернет и телевидение
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение - РИА Новости, 11.11.2021
Россиян предупредили о "чувствительном" росте цен на домашний интернет и телевидение
Цены на услуги связи, в том числе на интернет и платное телевидение, могут вырасти в России на десять процентов в следующем году, пишет газета "Известия". РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T02:34
2021-11-11T02:34
2021-11-11T02:47
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технологии
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денис кусков
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telecom daily
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Цены на услуги связи, в том числе на интернет и платное телевидение, могут вырасти в России на десять процентов в следующем году, пишет газета "Известия"."В 2022 году практически все услуги связи в России (в первую очередь фиксированный доступ в интернет и платное ТВ) могут подорожать примерно на десять процентов", — пишет издание со ссылкой на подсчеты агентства Telecom Daily.Отмечается, что причинами подорожания являются увеличение цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве, в том числе обязывающие хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.Согласно исследованию, проведенному TelecomDaily, 78 процентов операторов готовы поднять в 2022 году тарифы, при этом 48 процентов не исключают увеличения цен на десять процентов и больше. Возможный рост тарифов на три-девять процентов подтвердили в 32 процентах компаний.При этом добавляется, что тарифы на домашний интернет и телевидение будут расти медленнее, чем в предыдущие годы: в 2020 и 2021 годах их рост составлял 12-15 процентов.
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общество, технологии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), денис кусков, россия, telecom daily
02:34 11.11.2021 (обновлено: 02:47 11.11.2021)
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
"Известия": цены на интернет и телевидение в России могут вырасти на десять процентов
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Цены на услуги связи, в том числе на интернет и платное телевидение, могут вырасти в России
на десять процентов в следующем году, пишет газета "Известия
".
"В 2022 году практически все услуги связи в России (в первую очередь фиксированный доступ в интернет и платное ТВ) могут подорожать примерно на десять процентов", — пишет издание со ссылкой на подсчеты агентства Telecom Daily.
Отмечается, что причинами подорожания являются увеличение цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве, в том числе обязывающие хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.
"На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих. Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, а также периодически останавливаются предприятия по их выпуску — те же проблемы касаются и пользовательской электроники: смартфонов, планшетов, компьютеров", — приводит газета слова главы Telecom Daily Дениса Кускова.
Согласно исследованию, проведенному TelecomDaily, 78 процентов операторов готовы поднять в 2022 году тарифы, при этом 48 процентов не исключают увеличения цен на десять процентов и больше. Возможный рост тарифов на три-девять процентов подтвердили в 32 процентах компаний.
При этом добавляется, что тарифы на домашний интернет и телевидение будут расти медленнее, чем в предыдущие годы: в 2020 и 2021 годах их рост составлял 12-15 процентов.