https://ria.ru/20211111/internet-1758490207.html

Россиян предупредили о "чувствительном" росте цен на домашний интернет и телевидение

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение - РИА Новости, 11.11.2021

Россиян предупредили о "чувствительном" росте цен на домашний интернет и телевидение

Цены на услуги связи, в том числе на интернет и платное телевидение, могут вырасти в России на десять процентов в следующем году, пишет газета "Известия". РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T02:34

2021-11-11T02:34

2021-11-11T02:47

общество

технологии

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

денис кусков

россия

telecom daily

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Цены на услуги связи, в том числе на интернет и платное телевидение, могут вырасти в России на десять процентов в следующем году, пишет газета "Известия"."В 2022 году практически все услуги связи в России (в первую очередь фиксированный доступ в интернет и платное ТВ) могут подорожать примерно на десять процентов", — пишет издание со ссылкой на подсчеты агентства Telecom Daily.Отмечается, что причинами подорожания являются увеличение цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве, в том числе обязывающие хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.Согласно исследованию, проведенному TelecomDaily, 78 процентов операторов готовы поднять в 2022 году тарифы, при этом 48 процентов не исключают увеличения цен на десять процентов и больше. Возможный рост тарифов на три-девять процентов подтвердили в 32 процентах компаний.При этом добавляется, что тарифы на домашний интернет и телевидение будут расти медленнее, чем в предыдущие годы: в 2020 и 2021 годах их рост составлял 12-15 процентов.

https://ria.ru/20210312/internet-1600867087.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), денис кусков, россия, telecom daily