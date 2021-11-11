https://ria.ru/20211111/gretsiya-1758506626.html

Ростуризм в ближайшее время решит судьбу крупнейшего туроператора по Греции

Ростуризм в ближайшее время решит судьбу крупнейшего туроператора по Греции - РИА Новости, 11.11.2021

Ростуризм в ближайшее время решит судьбу крупнейшего туроператора по Греции

Ростуризм и заявил, что судьбу российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel решат в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:26

2021-11-11T10:26

2021-11-11T10:26

туризм

греция

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туризм

зарина догузова

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598451748_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c2f846cd0ce750f95a6e313d179c0277.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ростуризм и заявил, что судьбу российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel решат в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе ведомства."Мы удивлены бездействию греческой стороны, для которой российский рынок многие годы был стратегическим, а миллионы россиян с большой симпатией относились к греческой культуре и традициям, с удовольствием проводили там отпуск. Сложившаяся ситуация, без сомнения, может нанести урон туристическому имиджу Греции как гостеприимного направления", — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Сейчас, когда конкуренция за международных путешественников обостряется, Греция может надолго потерять российский рынок, а последующие затраты на восстановление доверия будут намного выше, чем цена вопроса сейчас, отметила она.После смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса Музенидиса в марте этого года один из крупнейших туроператоров на греческом рынке стал испытывать трудности. Многие российские партнеры работали с этой компанией. Как рассказал РИА Новости представитель одного из них, из-за сложившихся обстоятельств они переориентировались на работу с другими принимающими фирмами Греции. Mouzenidis в конце июня сообщил, что приостанавливает обслуживание клиентов до конца июля из-за финансовых проблем.

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, зарина догузова, коронавирус covid-19