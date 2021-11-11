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Туризм
https://ria.ru/20211111/gretsiya-1758506626.html
Ростуризм в ближайшее время решит судьбу крупнейшего туроператора по Греции
Ростуризм в ближайшее время решит судьбу крупнейшего туроператора по Греции - РИА Новости, 11.11.2021
Ростуризм в ближайшее время решит судьбу крупнейшего туроператора по Греции
Ростуризм и заявил, что судьбу российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel решат в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:26
2021-11-11T10:26
туризм
греция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туризм
зарина догузова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ростуризм и заявил, что судьбу российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel решат в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе ведомства."Мы удивлены бездействию греческой стороны, для которой российский рынок многие годы был стратегическим, а миллионы россиян с большой симпатией относились к греческой культуре и традициям, с удовольствием проводили там отпуск. Сложившаяся ситуация, без сомнения, может нанести урон туристическому имиджу Греции как гостеприимного направления", — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Сейчас, когда конкуренция за международных путешественников обостряется, Греция может надолго потерять российский рынок, а последующие затраты на восстановление доверия будут намного выше, чем цена вопроса сейчас, отметила она.После смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса Музенидиса в марте этого года один из крупнейших туроператоров на греческом рынке стал испытывать трудности. Многие российские партнеры работали с этой компанией. Как рассказал РИА Новости представитель одного из них, из-за сложившихся обстоятельств они переориентировались на работу с другими принимающими фирмами Греции. Mouzenidis в конце июня сообщил, что приостанавливает обслуживание клиентов до конца июля из-за финансовых проблем.
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греция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, зарина догузова, коронавирус covid-19
10:26 11.11.2021
 
Ростуризм в ближайшее время решит судьбу крупнейшего туроператора по Греции

Ростуризм планирует определиться с судьбой представительства в РФ туроператора Mouzenidis

© AP Photo / Harry NakosТуристы в аэропорту Ираклиона, Греция
Туристы в аэропорту Ираклиона, Греция - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Harry Nakos
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ростуризм и заявил, что судьбу российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel решат в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Мы удивлены бездействию греческой стороны, для которой российский рынок многие годы был стратегическим, а миллионы россиян с большой симпатией относились к греческой культуре и традициям, с удовольствием проводили там отпуск. Сложившаяся ситуация, без сомнения, может нанести урон туристическому имиджу Греции как гостеприимного направления", — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Сейчас, когда конкуренция за международных путешественников обостряется, Греция может надолго потерять российский рынок, а последующие затраты на восстановление доверия будут намного выше, чем цена вопроса сейчас, отметила она.
После смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса Музенидиса в марте этого года один из крупнейших туроператоров на греческом рынке стал испытывать трудности. Многие российские партнеры работали с этой компанией. Как рассказал РИА Новости представитель одного из них, из-за сложившихся обстоятельств они переориентировались на работу с другими принимающими фирмами Греции. Mouzenidis в конце июня сообщил, что приостанавливает обслуживание клиентов до конца июля из-за финансовых проблем.
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