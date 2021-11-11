https://ria.ru/20211111/granitsa-1758554497.html
Песков прокомментировал рост напряженности на белорусско-польской границе
Песков прокомментировал рост напряженности на белорусско-польской границе - РИА Новости, 11.11.2021
Песков прокомментировал рост напряженности на белорусско-польской границе
Вооруженные силовики в районе скопления мигрантов на границе Белоруссии и Польши - предмет обеспокоенности для трезвомыслящих европейцев, заявил журналистам... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:10
2021-11-11T13:10
2021-11-11T13:25
белоруссия
польша
дмитрий песков
евросоюз
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вооруженные силовики в районе скопления мигрантов на границе Белоруссии и Польши - предмет обеспокоенности для трезвомыслящих европейцев, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Политический обозреватель белорусского телеканала СТВ Григорий Азаренок в эфире заявил, что "боевой мощи нашей армии достаточно, чтобы полностью разгромить весь ваш Балто-Черноморский союз, я не говорю про потенциал соседнего государства"."Я не могу говорить за белорусское телевидение. И не хотел бы этого делать, но единственное, что в этом контексте, наверное, следует сказать, что действительно рост напряженности на этой границе, где с обеих сторон находятся сильно вооруженные люди. Я имею ввиду военных. Это, конечно, предмет самой глубокой обеспокоенности сейчас, наверное, всех трезвомыслящих людей в Европе", - сказал Песков на вопрос, были ли разговоры по поводу военной поддержки Белоруссии в случае конфликта с Польшей."И главное, еще раз хочу повторить, речь идет о нескольких тысячах абсолютно беззащитных людей, которые требуют, чтобы их пропустили на территорию Евросоюза через Польшу. Людей, которым Польша отказывает в этом праве. Люди не понимают этого отказа, поскольку они знают, что ранее прецеденты такие имели место со стороны ЕС. И также эти люди не хотят оставаться на территории Белоруссии", - добавил он.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211111/migranty-1758547570.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, польша, дмитрий песков, евросоюз, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:10 11.11.2021 (обновлено: 13:25 11.11.2021)
Песков прокомментировал рост напряженности на белорусско-польской границе
Песков: рост напряженности на белорусско-польской границе вызывает обеспокоенность
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Вооруженные силовики в районе скопления мигрантов на границе Белоруссии
и Польши
- предмет обеспокоенности для трезвомыслящих европейцев, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Политический обозреватель белорусского телеканала СТВ Григорий Азаренок в эфире заявил, что "боевой мощи нашей армии достаточно, чтобы полностью разгромить весь ваш Балто-Черноморский союз, я не говорю про потенциал соседнего государства".
"Я не могу говорить за белорусское телевидение. И не хотел бы этого делать, но единственное, что в этом контексте, наверное, следует сказать, что действительно рост напряженности на этой границе, где с обеих сторон находятся сильно вооруженные люди. Я имею ввиду военных. Это, конечно, предмет самой глубокой обеспокоенности сейчас, наверное, всех трезвомыслящих людей в Европе", - сказал Песков на вопрос, были ли разговоры по поводу военной поддержки Белоруссии в случае конфликта с Польшей.
"И главное, еще раз хочу повторить, речь идет о нескольких тысячах абсолютно беззащитных людей, которые требуют, чтобы их пропустили на территорию Евросоюза
через Польшу. Людей, которым Польша отказывает в этом праве. Люди не понимают этого отказа, поскольку они знают, что ранее прецеденты такие имели место со стороны ЕС. И также эти люди не хотят оставаться на территории Белоруссии", - добавил он.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.