https://ria.ru/20211111/gosuslugi-1758546658.html
В работе портала "Госуслуги" произошел сбой
В работе портала "Госуслуги" произошел сбой - РИА Новости, 11.11.2021
В работе портала "Госуслуги" произошел сбой
Часть пользователей испытывали временные проблемы с доступом к порталу "Госуслуги", в официальном сообщении на сайте отмечалось, что он был недоступен по... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:39
2021-11-11T12:39
2021-11-11T12:59
технологии
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Часть пользователей испытывали временные проблемы с доступом к порталу "Госуслуги", в официальном сообщении на сайте отмечалось, что он был недоступен по техническим причинам.При попытке зайти на сайт появлялось оповещение: "По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства".В понедельник Минздрав и Минцифры России сообщили, что некоторые пользователи портала госуслуг утром того дня заметили, что срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса изменился с 12 на 6 месяцев. По данным ведомств, это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на "Госуслугах". QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны год, сообщили министерства.
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технологии, россия
12:39 11.11.2021 (обновлено: 12:59 11.11.2021)
В работе портала "Госуслуги" произошел сбой
Часть пользователей не может получить доступ к порталу "Госуслуги"