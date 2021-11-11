https://ria.ru/20211111/gosuslugi-1758546658.html

В работе портала "Госуслуги" произошел сбой

В работе портала "Госуслуги" произошел сбой - РИА Новости, 11.11.2021

В работе портала "Госуслуги" произошел сбой

Часть пользователей испытывали временные проблемы с доступом к порталу "Госуслуги", в официальном сообщении на сайте отмечалось, что он был недоступен по... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:39

2021-11-11T12:39

2021-11-11T12:59

технологии

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Часть пользователей испытывали временные проблемы с доступом к порталу "Госуслуги", в официальном сообщении на сайте отмечалось, что он был недоступен по техническим причинам.При попытке зайти на сайт появлялось оповещение: "По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства".В понедельник Минздрав и Минцифры России сообщили, что некоторые пользователи портала госуслуг утром того дня заметили, что срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса изменился с 12 на 6 месяцев. По данным ведомств, это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на "Госуслугах". QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны год, сообщили министерства.

https://ria.ru/20211103/sboi-1757651814.html

россия

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2021

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