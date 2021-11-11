https://ria.ru/20211111/glushko-1758515745.html

Экс-замминистра Глушко назначили и.о. ректора Мордовского госуниверситета

Экс-замминистра Глушко назначили и.о. ректора Мордовского госуниверситета - РИА Новости, 11.11.2021

Экс-замминистра Глушко назначили и.о. ректора Мордовского госуниверситета

Бывший первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко с 11 ноября назначен и.о. ректора Мордовского государственного университета им. Огарева, сообщает... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:42

2021-11-11T10:42

2021-11-11T10:42

общество

россия

дмитрий глушко

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко с 11 ноября назначен и.о. ректора Мордовского государственного университета им. Огарева, сообщает пресс-служба Минобрнауки."С 11 ноября исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева назначен Дмитрий Евгеньевич Глушко. Приказ о назначении подписан министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым", - говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, Глушко в 2020 году занимал должность заместителя министра просвещения Российской Федерации, в 2021 году — первого заместителя. В мае этого года перешел в Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

https://ria.ru/20211027/ombudsmen-1756554812.html

россия

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общество, россия, дмитрий глушко