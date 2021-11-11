https://ria.ru/20211111/germaniya-1758603330.html

Посол России призвал "прогнать злых бесов" из отношений Москвы и Берлина

Посол России призвал "прогнать злых бесов" из отношений Москвы и Берлина - РИА Новости, 11.11.2021

Посол России призвал "прогнать злых бесов" из отношений Москвы и Берлина

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев призвал прогнать "злых бесов" из российско-немецких отношений. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:38

2021-11-11T16:38

2021-11-11T16:38

европа

дрезден

германия

сергей нечаев (дипломат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_259304a5b37a7fdd29f69c34a6250a89.jpg

ДРЕЗДЕН, 11 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев призвал прогнать "злых бесов" из российско-немецких отношений."У нас с Германией огромная позитивная повестка дня. Я бы сказал, это абсолютно уникально для двусторонних отношений (России) в Европе - очень много проектов, очень много сфер, где мы нашли точки соприкосновения", - сказал Нечаев на мероприятии по случаю двухсотлетия со дня рождения писателя Федора Достоевского в Дрездене."Мы будем наслаждаться "Бесами" Достоевского и дальше, но мы прогоним злых бесов из российско-немецких отношений", - добавил он.

https://ria.ru/20211110/gaz-1758472195.html

европа

дрезден

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, дрезден, германия, сергей нечаев (дипломат), россия