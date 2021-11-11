https://ria.ru/20211111/germaniya-1758603330.html
Посол России призвал "прогнать злых бесов" из отношений Москвы и Берлина
Посол России призвал "прогнать злых бесов" из отношений Москвы и Берлина - РИА Новости, 11.11.2021
Посол России призвал "прогнать злых бесов" из отношений Москвы и Берлина
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев призвал прогнать "злых бесов" из российско-немецких отношений. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:38
2021-11-11T16:38
2021-11-11T16:38
европа
дрезден
германия
сергей нечаев (дипломат)
россия
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ДРЕЗДЕН, 11 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев призвал прогнать "злых бесов" из российско-немецких отношений."У нас с Германией огромная позитивная повестка дня. Я бы сказал, это абсолютно уникально для двусторонних отношений (России) в Европе - очень много проектов, очень много сфер, где мы нашли точки соприкосновения", - сказал Нечаев на мероприятии по случаю двухсотлетия со дня рождения писателя Федора Достоевского в Дрездене."Мы будем наслаждаться "Бесами" Достоевского и дальше, но мы прогоним злых бесов из российско-немецких отношений", - добавил он.
https://ria.ru/20211110/gaz-1758472195.html
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европа, дрезден, германия, сергей нечаев (дипломат), россия
Посол России призвал "прогнать злых бесов" из отношений Москвы и Берлина
Посол России в Германии Нечаев призвал "прогнать злых бесов" из отношений Москвы и Берлина