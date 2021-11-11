https://ria.ru/20211111/gazprom-1758523048.html

Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в три раза за девять месяцев

Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в три раза за девять месяцев - РИА Новости, 11.11.2021

Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в три раза за девять месяцев

Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-сентябре выросли почти в 3 раза в годовом выражении - до 33,3 миллиарда долларов; экспортная цена... РИА Новости, 11.11.2021

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2021-11-11T11:14

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экономика

федеральная таможенная служба (фтс россии)

газпром

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-сентябре выросли почти в 3 раза в годовом выражении - до 33,3 миллиарда долларов; экспортная цена газа в сентябре увеличилась на 9% к августу - до 308 долларов за 1 тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).Физический объем экспорта газа в январе-сентябре вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 156,8 миллиарда кубометров.При этом объем экспорта в сентябре сократился на 8,8% в месячном выражении, до 15,3 миллиарда кубометров, но рост экспортной цены компенсировал эту динамику. В итоге, доходы компании от экспорта газа снизились незначительно - на 0,7% по сравнению с августом, до 4,71 миллиарда долларов. По сравнению с сентябрем 2020 года доходы "Газпрома" увеличились более чем в 2 раза, а объем экспорта снизился на 4,4%. Годом ранее цена за тысячу кубометров составляла примерно 123 доллара, а в августе - 282,4 доллара.Цена экспортного трубопроводного газа в сентябре этого года была значительно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, который эксперты оценивают в 90-100 долларов за тысячу кубометров. Она также превысила официальный прогноз "Газпрома" по этому показателю в среднем в 2021 году, который составляет 270 долларов за тысячу кубометров.При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за 1 тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30-процентную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" - наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.

https://ria.ru/20211111/gaz-1758503455.html

https://ria.ru/20211110/gaz-1758463392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), газпром, россия