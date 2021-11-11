Белоруссия не должна использовать газ в геополитических целях, заявили в ЕК
ЕК призвала Белоруссию не использовать газ в политических целях после заявления Лукашенко
ЦЮРИХ, 11 ноя - РИА Новости. Власти Белоруссии не должны использовать газ в качестве инструмента для разрешения геополитических споров, сказала журналистам представитель пресс-службы ЕК Набила Массрали на брифинге, комментируя недавнее заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.
Ранее Лукашенко порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики. Лукашенко отметил, что через страну идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.
"Газ является важным ресурсом и не должен использоваться в геополитических спорах. Людей также не следует использовать в геополитических спорах", - заявила Массрали.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.