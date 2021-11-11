https://ria.ru/20211111/gaz-1758536865.html
Рябков ответил на призывы США о наращивании поставок газа в Европу
Рябков ответил на призывы США о наращивании поставок газа в Европу - РИА Новости, 11.11.2021
Рябков ответил на призывы США о наращивании поставок газа в Европу
Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, но не считает, что должна наращивать объемы только потому, что к этому призывают США, все... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:05
2021-11-11T12:05
2021-11-11T12:05
экономика
в мире
природный газ
сша
европа
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, но не считает, что должна наращивать объемы только потому, что к этому призывают США, все вопросы обсуждаются и решаются по согласованию с покупателями энергии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Отвечая на просьбу прокомментировать призывы США к России нарастить поставки газа в Европу, замминистра отметил, что "в любом вопросе, где есть элемент кризиса или напряжённости, они (США) ищут российский след"."Это рефлекторно, инстинктивно, бездумно осуществляется постоянно. Будут другие ситуации, где нас тоже будут обвинять в чем-то, или говорить, что мы что-то кому-то должны - мы не должны никому ничего сверх того, под чем мы сами подписались в виде контрактов, которые нами выполняются безусловно и в полном объеме. Что-то дополнительное из этих высказываний, на которые вы сослались, для нас не вытекает никоим образом", - добавил Рябков.
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экономика, в мире, природный газ, сша, европа, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Рябков ответил на призывы США о наращивании поставок газа в Европу
Рябков: Россия не должна наращивать объемы поставок газа в Европу, несмотря на призывы США