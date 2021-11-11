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"Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита в Евросоюз
"Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита в Евросоюз - РИА Новости, 11.11.2021
"Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита в Евросоюз
Объемы прокачки газа через украинскую территорию в страны ЕС вышли на контрактные, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:19
2021-11-11T11:34
экономика
украина
газпром
оператор гтс украины
сергей макогон
россия
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КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Объемы прокачки газа через украинскую территорию в страны ЕС вышли на контрактные, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.В понедельник транзит, по данным компании, составлял 88 миллионов кубометров в сутки, а с 1 ноября был на уровне 57 миллионов кубов."Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 миллионов кубометров после снижения почти до 54 миллионов кубометров в середине октября. Никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, "Газпром" не забронировал", — написал Макогон на своей странице в Facebook.Он напомнил, что в 2020 году 11 ноября прокачка составляла 178,4 миллиона кубов, а в тот же день годом ранее — 277,3 миллиона."Украина готова обеспечить транзит до 250 миллионов кубометров в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит", — отметил Макогон.Действующее соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию соседнего государства.
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экономика, украина, газпром, оператор гтс украины, сергей макогон, россия
11:19 11.11.2021 (обновлено: 11:34 11.11.2021)
 
"Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита в Евросоюз

"Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита газа в Евросоюз через Украину

© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Объемы прокачки газа через украинскую территорию в страны ЕС вышли на контрактные, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
В понедельник транзит, по данным компании, составлял 88 миллионов кубометров в сутки, а с 1 ноября был на уровне 57 миллионов кубов.
"Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 миллионов кубометров после снижения почти до 54 миллионов кубометров в середине октября. Никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, "Газпром" не забронировал", — написал Макогон на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что в 2020 году 11 ноября прокачка составляла 178,4 миллиона кубов, а в тот же день годом ранее — 277,3 миллиона.
"Украина готова обеспечить транзит до 250 миллионов кубометров в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит", — отметил Макогон.
Действующее соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию соседнего государства.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11:14
Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в три раза за девять месяцев
 
ЭкономикаУкраинаГазпромОператор ГТС УкраиныСергей МакогонРоссия
 
 
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