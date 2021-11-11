https://ria.ru/20211111/gaz-1758524092.html

"Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита в Евросоюз

"Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита в Евросоюз - РИА Новости, 11.11.2021

"Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита в Евросоюз

Объемы прокачки газа через украинскую территорию в страны ЕС вышли на контрактные, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:19

2021-11-11T11:19

2021-11-11T11:34

экономика

украина

газпром

оператор гтс украины

сергей макогон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155895/40/1558954078_1048:628:2846:1639_1920x0_80_0_0_267f986b52135636e3d3593e395f70cb.jpg

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Объемы прокачки газа через украинскую территорию в страны ЕС вышли на контрактные, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.В понедельник транзит, по данным компании, составлял 88 миллионов кубометров в сутки, а с 1 ноября был на уровне 57 миллионов кубов."Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 миллионов кубометров после снижения почти до 54 миллионов кубометров в середине октября. Никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, "Газпром" не забронировал", — написал Макогон на своей странице в Facebook.Он напомнил, что в 2020 году 11 ноября прокачка составляла 178,4 миллиона кубов, а в тот же день годом ранее — 277,3 миллиона."Украина готова обеспечить транзит до 250 миллионов кубометров в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит", — отметил Макогон.Действующее соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию соседнего государства.

https://ria.ru/20211111/gazprom-1758523048.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, газпром, оператор гтс украины, сергей макогон, россия