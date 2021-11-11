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Цены фьючерсов на газ в Европе выросли более чем на пять процентов
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли более чем на пять процентов - РИА Новости, 11.11.2021
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли более чем на пять процентов
Цены фьючерсов на газ в Европе на фоне снижения поставок по "Ямалу-Европе" растут на открытии на 5,6%, чуть выше 880 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:52
2021-11-11T10:52
2021-11-11T11:11
экономика
европа
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на фоне снижения поставок по "Ямалу-Европе" растут на открытии на 5,6%, чуть выше 880 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию утром в четверг снизилась более чем на треть: в период с 8.00 до 10.00 мск колебалась в районе 625-695 тысяч кубометров в час. При этом заявки на четверг на прокачку через ГТС Украины указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств "Газпрома" объем поставок - 109 миллионов кубометров в сутки.Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 858,3 доллара за тысячу кубометров, а к 10.27 мск выросла до 880,5 доллара, что на 5,6% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.При этом ранее на неделе цены снижались. Так, расчетная цена декабрьского фьючерса в среду снизилась до примерно 835 долларов, что более чем на 10% ниже показателя понедельника и на 3,4% ниже вторника.Снижением цен рынок реагировал на увеличение поставок российского газа. "Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
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экономика, европа
10:52 11.11.2021 (обновлено: 11:11 11.11.2021)
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли более чем на пять процентов
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 5,6% из-за снижения поставок по "Ямалу — Европе"
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Цены фьючерсов на газ в Европе
на фоне снижения поставок по "Ямалу-Европе" растут на открытии на 5,6%, чуть выше 880 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.
Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию
утром в четверг снизилась более чем на треть: в период с 8.00 до 10.00 мск колебалась в районе 625-695 тысяч кубометров в час. При этом заявки на четверг на прокачку через ГТС Украины
указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств "Газпрома
" объем поставок - 109 миллионов кубометров в сутки.
Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 858,3 доллара за тысячу кубометров, а к 10.27 мск выросла до 880,5 доллара, что на 5,6% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.
При этом ранее на неделе цены снижались. Так, расчетная цена декабрьского фьючерса в среду снизилась до примерно 835 долларов, что более чем на 10% ниже показателя понедельника и на 3,4% ниже вторника.
Снижением цен рынок реагировал на увеличение поставок российского газа. "Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин.
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.