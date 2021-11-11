https://ria.ru/20211111/gaz-1758503455.html

Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа снизилась более чем на треть

Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа снизилась более чем на треть - РИА Новости, 11.11.2021

Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа снизилась более чем на треть

Прямые поставки газа в Германию по трубопроводу Ямал — Европа упали более чем на 33 процента, следует из данных немецкого оператора Gascade. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T09:30

2021-11-11T09:30

2021-11-11T10:28

экономика

газпром

россия

германия

ямал-европа (газопровод)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Прямые поставки газа в Германию по трубопроводу Ямал — Европа упали более чем на 33 процента, следует из данных немецкого оператора Gascade.Прокачка с 8:00 до 9:00 мск составила 695 тысяч кубометров, что на треть меньше, чем в последние часы газовых суток (заканчиваются в 8:00 мск), когда она колебалась в районе миллиона кубов. Максимум накануне достиг 1,47 миллиона кубометров в час.При этом поставки "Газпрома" через Украину держатся на уровне среды: заявки, как и 10 ноября, указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем — 109 миллионов кубов.Ямал — Европа, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, — один из основных маршрутов поставок российского сырья в Европу. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Сейчас внимание участников рынка приковано к нему с учетом планов "Газпрома" увеличить поток в европейские подземные хранилища после завершения закачки резервуаров в России.

https://ria.ru/20211109/gaz-1758194769.html

россия

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экономика, газпром, россия, германия, ямал-европа (газопровод)