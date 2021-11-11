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Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на семь процентов

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на семь процентов - РИА Новости, 11.11.2021

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на семь процентов

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию сегодняшних торгов выросли на 7,2%, приблизившись к 900 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T21:16

2021-11-11T21:16

2021-11-11T22:59

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию сегодняшних торгов выросли на 7,2%, приблизившись к 900 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов почти достигла 860 долларов за тысячу кубометров, а затем — на информации о снижения поставок по газопроводу "Ямал - Европа" — выросла до 885 долларов, после чего цены пошли на спад.В течение дня фьючерсы торговались в среднем в районе 830-860 долларов, а к концу торгов — после того, как "Газпром" на аукционах не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину (кроме мощности в точке выхода из украинской газотранспортной системы на границе со Словакией), выросла — до максимальных 896,8 доллара. Эта стоимость к концу торгов составила 894,2 доллара, что на 7,2% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.При этом в предыдущие дни газовые цены снижались. Расчетная цена декабрьского фьючерса в среду снизилась примерно до 835 долларов, что более чем на 10% ниже показателя понедельника и на 3,4% — вторника. Снижением цен рынок реагировал на увеличение поставок российского газа. "Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211111/gazprom-1758639013.html

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экономика, в мире, азия, европа, газпром, россия