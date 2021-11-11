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Форум и выставка "Транспорт России" пройдут в Гостином дворе 16-18 ноября
Форум и выставка "Транспорт России" пройдут в Гостином дворе 16-18 ноября - РИА Новости, 11.11.2021
Форум и выставка "Транспорт России" пройдут в Гостином дворе 16-18 ноября
На следующей неделе московский Гостиный двор распахнет свои двери, чтобы встретить участников XV Международного форума и выставки "Транспорт России" (6+)... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:12
2021-11-11T18:13
пресс-релизы
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МОСКВА, 11 ноя - Оргкомитет Транспортной недели. На следующей неделе московский Гостиный двор распахнет свои двери, чтобы встретить участников XV Международного форума и выставки "Транспорт России" (6+). Мероприятия проходят ежегодно в рамках "Транспортной недели" – крупнейшего отраслевого события, проводимого при поддержке Правительства Российской Федерации.Традиционно "Транспорт России" собирает на одной площадке руководителей Минтранса России, членов правительства РФ, глав регионов, представителей крупнейших отраслевых компаний и международных общественных организаций. В течение трех дней участников мероприятий ждут десятки дискуссий, круглых столов, конференций по проблематике транспорта и масштабная выставочная экспозиция площадью 3900 квадратных метров. Мероприятия пройдут с соблюдением всех требований по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Как и в прошлом году, следить за открытыми сессиями можно будет онлайн на официальном сайте "Транспортной недели".Ключевая тема этого года – "Транспорт России – 2035. От стратегии – к реализации". На главной деловой сессии в первый день работы представители власти и бизнес-сообщества обсудят единую опорную транспортную сеть, цифровизацию на транспорте и глобальный энергопереход. Среди других ключевых важных событий – деловой завтрак с участием министра транспорта Российской Федерации Виталия Савельева, международная форсайт-сессия "Беспилотный транспорт: будущее наступило, готовы ли мы?", пленарная дискуссия "Цифровая логистика 2021-2024-2030: от трансформации компаний к лидерству всей транспортной отрасли".Впервые на полях "Транспортной недели" будет работать студия Российского общества "Знание". Студентов транспортных вузов и молодых специалистов ждут десятки лекций, открытых диалогов и интервью. Зрители не только смогут смотреть трансляции онлайн, но и станут полноправными участниками событий: в режиме реального времени они смогут задать свои вопросы выдающимся спикерам, чьи достижения мотивируют молодых людей на саморазвитие и получение новых знаний.В рамках работы выставки достижения и наработки в области транспорта продемонстрируют более 90 экспонентов, в числе которых операторы транспортной инфраструктуры, грузовые и пассажирские перевозчики, представители логистической отрасли, федеральные и региональные органы исполнительной власти. Центральным событием выставки второй год подряд станет Шоурум национальных проектов. В рамках его экспозиции можно посмотреть макеты, интерактивные презентации, видеоматериалы, иллюстрирующие итоги работы над федеральными проектами за прошедший год и планы по их дальнейшему развитию.В последний день работы "Транспорта России" будут награждены победители национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула Движения". В этом году в шорт-лист для голосования жюри вошли 52 заявки по 6 номинациям.Вы можете ознакомиться с программой форума, спикерами, планом выставки и следить за онлайн-трансляций на сайте https://www.transweek.digital/.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
18:12 11.11.2021 (обновлено: 18:13 11.11.2021)
 

Форум и выставка "Транспорт России" пройдут в Гостином дворе 16-18 ноября

© Фото : Оргкомитет Транспортной неделиФорум и выставка "Транспорт России"
Форум и выставка Транспорт России - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : Оргкомитет Транспортной недели
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МОСКВА, 11 ноя - Оргкомитет Транспортной недели. На следующей неделе московский Гостиный двор распахнет свои двери, чтобы встретить участников XV Международного форума и выставки "Транспорт России" (6+). Мероприятия проходят ежегодно в рамках "Транспортной недели" – крупнейшего отраслевого события, проводимого при поддержке Правительства Российской Федерации.
Традиционно "Транспорт России" собирает на одной площадке руководителей Минтранса России, членов правительства РФ, глав регионов, представителей крупнейших отраслевых компаний и международных общественных организаций. В течение трех дней участников мероприятий ждут десятки дискуссий, круглых столов, конференций по проблематике транспорта и масштабная выставочная экспозиция площадью 3900 квадратных метров. Мероприятия пройдут с соблюдением всех требований по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Как и в прошлом году, следить за открытыми сессиями можно будет онлайн на официальном сайте "Транспортной недели".
Ключевая тема этого года – "Транспорт России – 2035. От стратегии – к реализации". На главной деловой сессии в первый день работы представители власти и бизнес-сообщества обсудят единую опорную транспортную сеть, цифровизацию на транспорте и глобальный энергопереход. Среди других ключевых важных событий – деловой завтрак с участием министра транспорта Российской Федерации Виталия Савельева, международная форсайт-сессия "Беспилотный транспорт: будущее наступило, готовы ли мы?", пленарная дискуссия "Цифровая логистика 2021-2024-2030: от трансформации компаний к лидерству всей транспортной отрасли".
Впервые на полях "Транспортной недели" будет работать студия Российского общества "Знание". Студентов транспортных вузов и молодых специалистов ждут десятки лекций, открытых диалогов и интервью. Зрители не только смогут смотреть трансляции онлайн, но и станут полноправными участниками событий: в режиме реального времени они смогут задать свои вопросы выдающимся спикерам, чьи достижения мотивируют молодых людей на саморазвитие и получение новых знаний.
В рамках работы выставки достижения и наработки в области транспорта продемонстрируют более 90 экспонентов, в числе которых операторы транспортной инфраструктуры, грузовые и пассажирские перевозчики, представители логистической отрасли, федеральные и региональные органы исполнительной власти. Центральным событием выставки второй год подряд станет Шоурум национальных проектов. В рамках его экспозиции можно посмотреть макеты, интерактивные презентации, видеоматериалы, иллюстрирующие итоги работы над федеральными проектами за прошедший год и планы по их дальнейшему развитию.
В последний день работы "Транспорта России" будут награждены победители национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула Движения". В этом году в шорт-лист для голосования жюри вошли 52 заявки по 6 номинациям.
Вы можете ознакомиться с программой форума, спикерами, планом выставки и следить за онлайн-трансляций на сайте https://www.transweek.digital/.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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