https://ria.ru/20211111/forum-1758627247.html

Форум и выставка "Транспорт России" пройдут в Гостином дворе 16-18 ноября

Форум и выставка "Транспорт России" пройдут в Гостином дворе 16-18 ноября - РИА Новости, 11.11.2021

Форум и выставка "Транспорт России" пройдут в Гостином дворе 16-18 ноября

На следующей неделе московский Гостиный двор распахнет свои двери, чтобы встретить участников XV Международного форума и выставки "Транспорт России" (6+)... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T18:12

2021-11-11T18:12

2021-11-11T18:13

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758624287_0:192:3069:1918_1920x0_80_0_0_ee39c903e654fa19701c5fa11ffa073a.jpg

МОСКВА, 11 ноя - Оргкомитет Транспортной недели. На следующей неделе московский Гостиный двор распахнет свои двери, чтобы встретить участников XV Международного форума и выставки "Транспорт России" (6+). Мероприятия проходят ежегодно в рамках "Транспортной недели" – крупнейшего отраслевого события, проводимого при поддержке Правительства Российской Федерации.Традиционно "Транспорт России" собирает на одной площадке руководителей Минтранса России, членов правительства РФ, глав регионов, представителей крупнейших отраслевых компаний и международных общественных организаций. В течение трех дней участников мероприятий ждут десятки дискуссий, круглых столов, конференций по проблематике транспорта и масштабная выставочная экспозиция площадью 3900 квадратных метров. Мероприятия пройдут с соблюдением всех требований по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Как и в прошлом году, следить за открытыми сессиями можно будет онлайн на официальном сайте "Транспортной недели".Ключевая тема этого года – "Транспорт России – 2035. От стратегии – к реализации". На главной деловой сессии в первый день работы представители власти и бизнес-сообщества обсудят единую опорную транспортную сеть, цифровизацию на транспорте и глобальный энергопереход. Среди других ключевых важных событий – деловой завтрак с участием министра транспорта Российской Федерации Виталия Савельева, международная форсайт-сессия "Беспилотный транспорт: будущее наступило, готовы ли мы?", пленарная дискуссия "Цифровая логистика 2021-2024-2030: от трансформации компаний к лидерству всей транспортной отрасли".Впервые на полях "Транспортной недели" будет работать студия Российского общества "Знание". Студентов транспортных вузов и молодых специалистов ждут десятки лекций, открытых диалогов и интервью. Зрители не только смогут смотреть трансляции онлайн, но и станут полноправными участниками событий: в режиме реального времени они смогут задать свои вопросы выдающимся спикерам, чьи достижения мотивируют молодых людей на саморазвитие и получение новых знаний.В рамках работы выставки достижения и наработки в области транспорта продемонстрируют более 90 экспонентов, в числе которых операторы транспортной инфраструктуры, грузовые и пассажирские перевозчики, представители логистической отрасли, федеральные и региональные органы исполнительной власти. Центральным событием выставки второй год подряд станет Шоурум национальных проектов. В рамках его экспозиции можно посмотреть макеты, интерактивные презентации, видеоматериалы, иллюстрирующие итоги работы над федеральными проектами за прошедший год и планы по их дальнейшему развитию.В последний день работы "Транспорта России" будут награждены победители национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула Движения". В этом году в шорт-лист для голосования жюри вошли 52 заявки по 6 номинациям.Вы можете ознакомиться с программой форума, спикерами, планом выставки и следить за онлайн-трансляций на сайте https://www.transweek.digital/.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы