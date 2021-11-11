https://ria.ru/20211111/format-1758647329.html

Меркель призвала Путина продвигать переговоры в Нормандском формате

Меркель призвала Путина продвигать переговоры в Нормандском формате - РИА Новости, 11.11.2021

Меркель призвала Путина продвигать переговоры в Нормандском формате

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель призвала российского президента Владимира Путина продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений, РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T20:07

2021-11-11T20:07

2021-11-11T21:31

в мире

германия

владимир путин

украина

ангела меркель

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

россия

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БЕРЛИН, 11 ноя — РИА Новости. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель призвала российского президента Владимира Путина продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений, заявили в четверг в кабмине Германии, комментируя телефонный разговор между лидерами стран."Федеральный канцлер также затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта", — говорится в сообщении пресс-службы.Ранее Путин обратил внимание Меркель на деструктивную политику Киева, который делает ставку на силовые методы в Донбассе. Как отметил российский лидер, украинские власти используют ударные беспилотники — это нарушает соглашения.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается семь лет, погибли около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение ситуации, но перестрелки продолжаются.Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.

https://ria.ru/20211111/putin-1758632664.html

германия

украина

россия

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в мире, германия, владимир путин, украина, ангела меркель, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия