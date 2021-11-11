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Меркель призвала Путина продвигать переговоры в Нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в Нормандском формате - РИА Новости, 11.11.2021
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в Нормандском формате
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель призвала российского президента Владимира Путина продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений, РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:07
2021-11-11T21:31
в мире
германия
владимир путин
украина
ангела меркель
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
россия
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БЕРЛИН, 11 ноя — РИА Новости. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель призвала российского президента Владимира Путина продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений, заявили в четверг в кабмине Германии, комментируя телефонный разговор между лидерами стран."Федеральный канцлер также затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта", — говорится в сообщении пресс-службы.Ранее Путин обратил внимание Меркель на деструктивную политику Киева, который делает ставку на силовые методы в Донбассе. Как отметил российский лидер, украинские власти используют ударные беспилотники — это нарушает соглашения.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается семь лет, погибли около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение ситуации, но перестрелки продолжаются.Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.
https://ria.ru/20211111/putin-1758632664.html
германия
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в мире, германия, владимир путин, украина, ангела меркель, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия
20:07 11.11.2021 (обновлено: 21:31 11.11.2021)
 
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в Нормандском формате

Меркель призвала Путина продвигать Нормандский формат для выполнения "Минска"

© AP Photo / Markus Schreiber Ангела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 11 ноя — РИА Новости. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель призвала российского президента Владимира Путина продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений, заявили в четверг в кабмине Германии, комментируя телефонный разговор между лидерами стран.
"Федеральный канцлер также затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Путин обратил внимание Меркель на деструктивную политику Киева, который делает ставку на силовые методы в Донбассе. Как отметил российский лидер, украинские власти используют ударные беспилотники — это нарушает соглашения.
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается семь лет, погибли около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение ситуации, но перестрелки продолжаются.
Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
18:31
Путин обратил внимание Меркель на деструктивную политику Киева
 
В миреГерманияВладимир ПутинУкраинаАнгела МеркельСитуация в ДНР и ЛНРМинские соглашенияРоссия
 
 
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