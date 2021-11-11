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В "Фобосе" предсказали ледяной дождь в Подмосковье в пятницу
В "Фобосе" предсказали ледяной дождь в Подмосковье в пятницу - РИА Новости, 11.11.2021
В "Фобосе" предсказали ледяной дождь в Подмосковье в пятницу
Рецидив ледяного дождя ожидается в Подмосковье в пятницу, в Москве его не прогнозируют, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:57
2021-11-11T10:57
2021-11-11T11:25
московская область (подмосковье)
общество
москва
ледяной дождь в москве
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Рецидив ледяного дождя ожидается в Подмосковье в пятницу, в Москве его не прогнозируют, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."У нас еще, по всей видимости, будут рецидивы ледяного дождя в дневные часы пятницы. Ледяной дождь может зацепить запад Подмосковья и пройдет по югу Подмосковья. В Можайске – часов в 6-7, а часам к 10 по югу Подмосковья – это Подольск, Серпухов, Ступино", - рассказал Тишковец. По его словам, в Москве ледяной дождь не ожидается.
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московская область (подмосковье), общество, москва, ледяной дождь в москве, евгений тишковец
10:57 11.11.2021 (обновлено: 11:25 11.11.2021)
В "Фобосе" предсказали ледяной дождь в Подмосковье в пятницу
Синоптик "Фобоса" Тишковец предсказал ледяной дождь в пятницу в московском регионе