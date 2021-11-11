https://ria.ru/20211111/fobos-1758519106.html

В "Фобосе" предсказали ледяной дождь в Подмосковье в пятницу

В "Фобосе" предсказали ледяной дождь в Подмосковье в пятницу - РИА Новости, 11.11.2021

В "Фобосе" предсказали ледяной дождь в Подмосковье в пятницу

Рецидив ледяного дождя ожидается в Подмосковье в пятницу, в Москве его не прогнозируют, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:57

2021-11-11T10:57

2021-11-11T11:25

московская область (подмосковье)

общество

москва

ледяной дождь в москве

евгений тишковец

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Рецидив ледяного дождя ожидается в Подмосковье в пятницу, в Москве его не прогнозируют, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."У нас еще, по всей видимости, будут рецидивы ледяного дождя в дневные часы пятницы. Ледяной дождь может зацепить запад Подмосковья и пройдет по югу Подмосковья. В Можайске – часов в 6-7, а часам к 10 по югу Подмосковья – это Подольск, Серпухов, Ступино", - рассказал Тишковец. По его словам, в Москве ледяной дождь не ожидается.

https://ria.ru/20211107/pogoda-1757941857.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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