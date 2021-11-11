https://ria.ru/20211111/evrobondy-1758573842.html

В Минфине выразили уверенность в положительном исходе суда по евробондам

В Минфине выразили уверенность в положительном исходе суда по евробондам - РИА Новости, 11.11.2021

В Минфине выразили уверенность в положительном исходе суда по евробондам

Россия сохраняет уверенность, что Верховный суд Великобритании вынесет решение в ее пользу по делу о евробондах Украины на 3 миллиарда долларов, говорится в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:29

2021-11-11T14:29

2021-11-11T14:29

экономика

украина

великобритания

министерство финансов рф (минфин россии)

верховный суд великобритании

евробонды

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия сохраняет уверенность, что Верховный суд Великобритании вынесет решение в ее пользу по делу о евробондах Украины на 3 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина."Сегодня в Верховном суде Великобритании состоятся однодневные слушания по апелляции, поданной доверительным управляющим еврооблигациями – компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени Российской Федерации (далее – Трасти), на решение Апелляционного суда Англии о необходимости проведения полномасштабного судебного разбирательства в отношении одного из аспектов дела в отношении еврооблигаций Украины, приобретенных по подписке в 2013 году Российской Федерацией", - сказано в сообщении.В ходе слушаний будет также рассмотрена апелляция, поданная Украиной в связи с отклонением Апелляционным судом Англии всех, кроме одного, ее аргументов, касающихся неисполнения обязательств по облигациям."Если Верховный суд Великобритании вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу Трасти и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, Российская Федерация будет иметь право на возврат всей суммы задолженности по облигациям и на уплату начисленных на просроченную задолженность процентов. В дальнейшем обжаловать это решение будет уже невозможно. Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд Великобритании вынесет решение в пользу Трасти", - отмечает Минфин.

https://ria.ru/20210903/ukraina-1748227628.html

https://ria.ru/20210421/kredity-1729145689.html

украина

великобритания

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экономика, украина, великобритания, министерство финансов рф (минфин россии), верховный суд великобритании, евробонды, россия