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В Минфине выразили уверенность в положительном исходе суда по евробондам
В Минфине выразили уверенность в положительном исходе суда по евробондам - РИА Новости, 11.11.2021
В Минфине выразили уверенность в положительном исходе суда по евробондам
Россия сохраняет уверенность, что Верховный суд Великобритании вынесет решение в ее пользу по делу о евробондах Украины на 3 миллиарда долларов, говорится в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:29
2021-11-11T14:29
экономика
украина
великобритания
министерство финансов рф (минфин россии)
верховный суд великобритании
евробонды
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия сохраняет уверенность, что Верховный суд Великобритании вынесет решение в ее пользу по делу о евробондах Украины на 3 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина."Сегодня в Верховном суде Великобритании состоятся однодневные слушания по апелляции, поданной доверительным управляющим еврооблигациями – компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени Российской Федерации (далее – Трасти), на решение Апелляционного суда Англии о необходимости проведения полномасштабного судебного разбирательства в отношении одного из аспектов дела в отношении еврооблигаций Украины, приобретенных по подписке в 2013 году Российской Федерацией", - сказано в сообщении.В ходе слушаний будет также рассмотрена апелляция, поданная Украиной в связи с отклонением Апелляционным судом Англии всех, кроме одного, ее аргументов, касающихся неисполнения обязательств по облигациям."Если Верховный суд Великобритании вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу Трасти и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, Российская Федерация будет иметь право на возврат всей суммы задолженности по облигациям и на уплату начисленных на просроченную задолженность процентов. В дальнейшем обжаловать это решение будет уже невозможно. Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд Великобритании вынесет решение в пользу Трасти", - отмечает Минфин.
https://ria.ru/20210903/ukraina-1748227628.html
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экономика, украина, великобритания, министерство финансов рф (минфин россии), верховный суд великобритании, евробонды, россия
14:29 11.11.2021
 
В Минфине выразили уверенность в положительном исходе суда по евробондам

Минфин: сохраняем уверенность в положительном исходе суда по делу о евробондах Украины

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия сохраняет уверенность, что Верховный суд Великобритании вынесет решение в ее пользу по делу о евробондах Украины на 3 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина.
"Сегодня в Верховном суде Великобритании состоятся однодневные слушания по апелляции, поданной доверительным управляющим еврооблигациями – компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени Российской Федерации (далее – Трасти), на решение Апелляционного суда Англии о необходимости проведения полномасштабного судебного разбирательства в отношении одного из аспектов дела в отношении еврооблигаций Украины, приобретенных по подписке в 2013 году Российской Федерацией", - сказано в сообщении.
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В ходе слушаний будет также рассмотрена апелляция, поданная Украиной в связи с отклонением Апелляционным судом Англии всех, кроме одного, ее аргументов, касающихся неисполнения обязательств по облигациям.
"Если Верховный суд Великобритании вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу Трасти и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, Российская Федерация будет иметь право на возврат всей суммы задолженности по облигациям и на уплату начисленных на просроченную задолженность процентов. В дальнейшем обжаловать это решение будет уже невозможно. Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд Великобритании вынесет решение в пользу Трасти", - отмечает Минфин.
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ЭкономикаУкраинаВеликобританияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Верховный суд ВеликобританииевробондыРоссия
 
 
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