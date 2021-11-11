https://ria.ru/20211111/energopomosch-1758641645.html

Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии

Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии - РИА Новости, 11.11.2021

Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии

Украина еще раз запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в объеме 100 мегаватт, рассказали в пресс-службе оператора объединенной энергосети... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:27

2021-11-11T19:27

2021-11-11T20:44

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укрэнерго

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КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Украина еще раз запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в объеме 100 мегаватт, рассказали в пресс-службе оператора объединенной энергосети государственной компании "Укрэнерго".Второго ноября Киев уже просил Братиславу о том же. Перед этим украинская сторона также получала 500 мегаватт из энергосистемы Белоруссии."Сегодня, 11 ноября, с 16:00 (17:00 мск) диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности и во избежание отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС" активировал аварийную помощь из энергосистемы Словакии объемом 100 мегаватт", — говорится в сообщении компании в Facebook.Отмечается, что причиной стало отключение двух блоков "ДТЭК Бурштынской ТЭС". В это же время перед активацией аварийной помощи на станции досрочно вывели из ремонта энергоблок № 2.Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что Министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. По информации источника, от принятого решения зависит, начнется ли на Украине очередной энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о подготовке правительством плана веерных отключений в стране.

https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758473558.html

https://ria.ru/20211107/rada-1757919648.html

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в мире, украина, словакия, укрэнерго, электричество