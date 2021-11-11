15:31 11.11.2021 (обновлено: 16:37 11.11.2021)
Объявлена дата выхода новых "Елок"
Объявлена дата выхода восьмой части новогодней саги "Елки"
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVIСергей Светлаков и Иван Ургант на съемочной площадке фильма "Ёлки"
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Премьера новой, восьмой части новогодней саги "Елки" состоится 30 декабря, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI.
Ленту режиссера Антона Богданова одновременно представят в кинозалах и в интернете.
Как и прежние, новая часть "Елок" будет состоять из нескольких новелл, снятых в разных российских городах, среди которых Пермь, Тюмень, Уфа, Саранск и другие. Героев, как обычно, ждут необычные приключения перед главным зимним праздником, в том числе и постоянных персонажей киносаги — друзей Борю и Женю в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова.
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVIКадр из восьмой части фильма "Ёлки"
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Кадр из восьмой части фильма "Ёлки"
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
Эпизод из восьмой части фильма "Ёлки"
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Эпизод из восьмой части фильма "Ёлки"
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
Фрагмент восьмой части фильма "Ёлки"
3 из 3
Фрагмент восьмой части фильма "Ёлки"
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
1 из 3
Кадр из восьмой части фильма "Ёлки"
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
2 из 3
Эпизод из восьмой части фильма "Ёлки"
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
3 из 3
Фрагмент восьмой части фильма "Ёлки"
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
Подробности сюжета пока не раскрывают, но создатели комедии обещают, как минимум рассмешить зрителей.
"Время изменилось – поэтому сюжет и шутки будут под стать этим переменам. Юмор в новых "Ёлках" станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи", — приводят слова Сергея Светлакова в пресс-службе.
Вместе с Ургантом и Светлаковым в "Елках 8" также задействованы Никита Ефремов, Дарья Мороз, Анна Чиповская, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Евгений Кулик и многие другие.
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