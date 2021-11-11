https://ria.ru/20211111/elki-1758569010.html

Объявлена дата выхода новых "Елок"

Объявлена дата выхода новых "Елок" - РИА Новости, 11.11.2021

Объявлена дата выхода новых "Елок"

Премьера новой, восьмой части новогодней саги "Елки" состоится 30 декабря, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:31

2021-11-11T15:31

2021-11-11T16:37

культура

иван ургант

сергей светлаков

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Премьера новой, восьмой части новогодней саги "Елки" состоится 30 декабря, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI. Ленту режиссера Антона Богданова одновременно представят в кинозалах и в интернете. Как и прежние, новая часть "Елок" будет состоять из нескольких новелл, снятых в разных российских городах, среди которых Пермь, Тюмень, Уфа, Саранск и другие. Героев, как обычно, ждут необычные приключения перед главным зимним праздником, в том числе и постоянных персонажей киносаги — друзей Борю и Женю в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова.Подробности сюжета пока не раскрывают, но создатели комедии обещают, как минимум рассмешить зрителей. Вместе с Ургантом и Светлаковым в "Елках 8" также задействованы Никита Ефремов, Дарья Мороз, Анна Чиповская, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Евгений Кулик и многие другие.

https://ria.ru/20211110/netflix-1758345808.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван ургант, сергей светлаков, новости культуры, кино и сериалы