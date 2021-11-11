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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211111/elki-1758569010.html
Объявлена дата выхода новых "Елок"
Объявлена дата выхода новых "Елок" - РИА Новости, 11.11.2021
Объявлена дата выхода новых "Елок"
Премьера новой, восьмой части новогодней саги "Елки" состоится 30 декабря, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:31
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культура
иван ургант
сергей светлаков
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Премьера новой, восьмой части новогодней саги "Елки" состоится 30 декабря, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI. Ленту режиссера Антона Богданова одновременно представят в кинозалах и в интернете. Как и прежние, новая часть "Елок" будет состоять из нескольких новелл, снятых в разных российских городах, среди которых Пермь, Тюмень, Уфа, Саранск и другие. Героев, как обычно, ждут необычные приключения перед главным зимним праздником, в том числе и постоянных персонажей киносаги — друзей Борю и Женю в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова.Подробности сюжета пока не раскрывают, но создатели комедии обещают, как минимум рассмешить зрителей. Вместе с Ургантом и Светлаковым в "Елках 8" также задействованы Никита Ефремов, Дарья Мороз, Анна Чиповская, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Евгений Кулик и многие другие.
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иван ургант, сергей светлаков, новости культуры, кино и сериалы
15:31 11.11.2021 (обновлено: 16:37 11.11.2021)
 
Объявлена дата выхода новых "Елок"

Объявлена дата выхода восьмой части новогодней саги "Елки"

© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVIСергей Светлаков и Иван Ургант на съемочной площадке фильма "Ёлки"
Сергей Светлаков и Иван Ургант на съемочной площадке фильма Ёлки - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Премьера новой, восьмой части новогодней саги "Елки" состоится 30 декабря, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI.
Ленту режиссера Антона Богданова одновременно представят в кинозалах и в интернете.
Как и прежние, новая часть "Елок" будет состоять из нескольких новелл, снятых в разных российских городах, среди которых Пермь, Тюмень, Уфа, Саранск и другие. Героев, как обычно, ждут необычные приключения перед главным зимним праздником, в том числе и постоянных персонажей киносаги — друзей Борю и Женю в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова.
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVIКадр из восьмой части фильма "Ёлки"
Кадр из восьмой части фильма Ёлки
1 из 3
Кадр из восьмой части фильма "Ёлки"
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI

Эпизод из восьмой части фильма "Ёлки"

Кадр из восьмой части фильма Ёлки
2 из 3

Эпизод из восьмой части фильма "Ёлки"

© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI

Фрагмент восьмой части фильма "Ёлки"

Кадр из восьмой части фильма Ёлки
3 из 3

Фрагмент восьмой части фильма "Ёлки"

© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
1 из 3
Кадр из восьмой части фильма "Ёлки"
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
2 из 3

Эпизод из восьмой части фильма "Ёлки"

© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
3 из 3

Фрагмент восьмой части фильма "Ёлки"

© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
Подробности сюжета пока не раскрывают, но создатели комедии обещают, как минимум рассмешить зрителей.
"Время изменилось – поэтому сюжет и шутки будут под стать этим переменам. Юмор в новых "Ёлках" станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи", — приводят слова Сергея Светлакова в пресс-службе.
Вместе с Ургантом и Светлаковым в "Елках 8" также задействованы Никита Ефремов, Дарья Мороз, Анна Чиповская, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Евгений Кулик и многие другие.
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