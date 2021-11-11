https://ria.ru/20211111/eksport-1758579292.html
Липецкая область вышла в лидеры по экспорту растительного масла
Липецкая область вышла в лидеры по экспорту растительного масла - РИА Новости, 11.11.2021
Липецкая область вышла в лидеры по экспорту растительного масла
Липецкая область вошла в десятку лидирующих российских регионов по экспорту растительного масла и жиров, заняв шестое место, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:53
2021-11-11T14:53
2021-11-11T14:53
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Липецкая область вошла в десятку лидирующих российских регионов по экспорту растительного масла и жиров, заняв шестое место, сообщил глава региона Игорь АртамоновПо его словам, продукция масложировой отрасли в 2021 году стала основной экспортной статьей агропромышленного комплекса региона. Доля отправляемых за рубеж масел и жиров, составила половину в совокупном объеме продукции АПК.Глава региона заявил, что в Липецкой области уже налажен производственный цикл различных растительных масел от выращивания масличных культур до их переработки. В 2022 году предполагается запуск еще двух заводов по переработке сои и рапса.Артамонов подчеркнул, что в целом за 10 месяцев текущего года Липецкая область отправила на экспорт 916 тысяч тонн продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 456 миллионов долларов.
https://ria.ru/20211109/agrarii-1758232867.html
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липецкая область, игорь артамонов