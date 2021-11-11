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Исследование выявило самые популярные продукты у россиян осенью
Исследование выявило самые популярные продукты у россиян осенью - РИА Новости, 11.11.2021
Исследование выявило самые популярные продукты у россиян осенью
Наступление осени повлияло на режим питания россиян: каждый пятый стал уделять особое внимание приему пищи, треть граждан стала есть больше фруктов, при этом... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T05:14
2021-11-11T05:14
общество
осень
москва
здоровье
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наступление осени повлияло на режим питания россиян: каждый пятый стал уделять особое внимание приему пищи, треть граждан стала есть больше фруктов, при этом более 40% увеличили потребление сладкого, говорится в исследовании онлайн-ритейлера "Самокат" и группы компаний "Эфко", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование прошло среди 7,4 тысячи человек из 22 городов России. "Каждый пятый стал уделять особое внимание питанию и качественному сну. Треть россиян стала есть больше фруктов, половина опрошенных жителей страны начали принимать витамины для поддержания иммунитета", - говорится в сообщении по итогам опроса.Так, внимание питанию стал уделять 21% респондентов, за качеством сна начали следить почти 22%. В свою очередь 28% россиян стали есть больше овощей и фруктов. При этом в целом треть респондентов стала есть чаще и больше. "Еще у трети повышение аппетита резко сменяется его полным отсутствием. Почти половина опрошенных (41%) увеличила потребление сладкого, еще треть - стали чаще пить кофе", - добавляют авторы.Осень повлияла и на общее самочувствие россиян. Так, согласно исследованию, каждый второй отметил, что осенью ощущает повышенную сонливость, а почти треть - тревожность. "Респонденты также отметили, что стали больше работать (36%), сократили физическую активность (31%) и время пребывания на свежем воздухе (38%)", - указывается в сообщении."Чтобы поддержать иммунитет в осенний период каждый второй респондент начал принимать витамины. В топе у россиян витамин D (32%), витамин C (24%) и Омега-3 (21%). Каждый пятый укрепляет иммунитет мультивитаминами, магний и витамины группы B принимают 14% россиян", - говорится в иссследовании.
https://ria.ru/20211022/pokhudenie-1755716198.html
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общество, осень, москва, здоровье, россия
05:14 11.11.2021
 
Исследование выявило самые популярные продукты у россиян осенью

Исследование "Самоката" показало, что россияне осенью едят больше фруктов и сладкого

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наступление осени повлияло на режим питания россиян: каждый пятый стал уделять особое внимание приему пищи, треть граждан стала есть больше фруктов, при этом более 40% увеличили потребление сладкого, говорится в исследовании онлайн-ритейлера "Самокат" и группы компаний "Эфко", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование прошло среди 7,4 тысячи человек из 22 городов России. "Каждый пятый стал уделять особое внимание питанию и качественному сну. Треть россиян стала есть больше фруктов, половина опрошенных жителей страны начали принимать витамины для поддержания иммунитета", - говорится в сообщении по итогам опроса.
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Так, внимание питанию стал уделять 21% респондентов, за качеством сна начали следить почти 22%. В свою очередь 28% россиян стали есть больше овощей и фруктов. При этом в целом треть респондентов стала есть чаще и больше. "Еще у трети повышение аппетита резко сменяется его полным отсутствием. Почти половина опрошенных (41%) увеличила потребление сладкого, еще треть - стали чаще пить кофе", - добавляют авторы.
Осень повлияла и на общее самочувствие россиян. Так, согласно исследованию, каждый второй отметил, что осенью ощущает повышенную сонливость, а почти треть - тревожность. "Респонденты также отметили, что стали больше работать (36%), сократили физическую активность (31%) и время пребывания на свежем воздухе (38%)", - указывается в сообщении.
"Чтобы поддержать иммунитет в осенний период каждый второй респондент начал принимать витамины. В топе у россиян витамин D (32%), витамин C (24%) и Омега-3 (21%). Каждый пятый укрепляет иммунитет мультивитаминами, магний и витамины группы B принимают 14% россиян", - говорится в иссследовании.
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