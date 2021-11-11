https://ria.ru/20211111/eda-1758492371.html

Исследование выявило самые популярные продукты у россиян осенью

Исследование выявило самые популярные продукты у россиян осенью - РИА Новости, 11.11.2021

Исследование выявило самые популярные продукты у россиян осенью

Наступление осени повлияло на режим питания россиян: каждый пятый стал уделять особое внимание приему пищи, треть граждан стала есть больше фруктов, при этом... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T05:14

2021-11-11T05:14

2021-11-11T05:14

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наступление осени повлияло на режим питания россиян: каждый пятый стал уделять особое внимание приему пищи, треть граждан стала есть больше фруктов, при этом более 40% увеличили потребление сладкого, говорится в исследовании онлайн-ритейлера "Самокат" и группы компаний "Эфко", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование прошло среди 7,4 тысячи человек из 22 городов России. "Каждый пятый стал уделять особое внимание питанию и качественному сну. Треть россиян стала есть больше фруктов, половина опрошенных жителей страны начали принимать витамины для поддержания иммунитета", - говорится в сообщении по итогам опроса.Так, внимание питанию стал уделять 21% респондентов, за качеством сна начали следить почти 22%. В свою очередь 28% россиян стали есть больше овощей и фруктов. При этом в целом треть респондентов стала есть чаще и больше. "Еще у трети повышение аппетита резко сменяется его полным отсутствием. Почти половина опрошенных (41%) увеличила потребление сладкого, еще треть - стали чаще пить кофе", - добавляют авторы.Осень повлияла и на общее самочувствие россиян. Так, согласно исследованию, каждый второй отметил, что осенью ощущает повышенную сонливость, а почти треть - тревожность. "Респонденты также отметили, что стали больше работать (36%), сократили физическую активность (31%) и время пребывания на свежем воздухе (38%)", - указывается в сообщении."Чтобы поддержать иммунитет в осенний период каждый второй респондент начал принимать витамины. В топе у россиян витамин D (32%), витамин C (24%) и Омега-3 (21%). Каждый пятый укрепляет иммунитет мультивитаминами, магний и витамины группы B принимают 14% россиян", - говорится в иссследовании.

https://ria.ru/20211022/pokhudenie-1755716198.html

https://ria.ru/20211012/immunitet-1754121326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, осень, москва, здоровье, россия