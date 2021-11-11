https://ria.ru/20211111/dtp-1758617312.html

В Нижегородской области перевернулся автобус с пассажирами

В Нижегородской области перевернулся автобус с пассажирами - РИА Новости, 11.11.2021

В Нижегородской области перевернулся автобус с пассажирами

Рейсовый автобус с 15 пассажирами опрокинулся на трассе в Нижегородской области, погибших нет, трое пострадавших доставлены в больницу, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:32

2021-11-11T17:32

2021-11-11T17:55

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус с 15 пассажирами опрокинулся на трассе в Нижегородской области, погибших нет, трое пострадавших доставлены в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по региону.По предварительной информации, на 27-м километре автодороги Володарск-Ильино Нижегородской области произошло опрокидывание рейсового автобуса.По данным пресс-службы, "предварительно установлено, что в салоне пассажирского автобуса находилось около 15 человек". В результате ДТП три пассажира, получившие телесные повреждения, были доставлены попутными автомобилями в ближайшие медицинские учреждения.Предварительная причина произошедшего - водитель выбрал скорость движения, не соответствующую погодным условиям.Как уточнили агентству в пресс-службе ведомства, погибших нет.Сотрудники полиции работают на месте, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.По данным Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, дорога была обработана противогололедными материалами, но на момент ДТП шел ледяной дождь.

https://ria.ru/20211110/dtp-1758354535.html

https://ria.ru/20211106/dtp-1757892274.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область