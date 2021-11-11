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На Дмитровском шоссе столкнулись шестнадцать автомобилей
На Дмитровском шоссе столкнулись шестнадцать автомобилей - РИА Новости, 11.11.2021
На Дмитровском шоссе столкнулись шестнадцать автомобилей
Шестнадцать легковых автомобилей столкнулись из-за скользкой дороги на Дмитровском шоссе в Москве возле МКАД, информация о пострадавших уточняется, рассказал... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T09:14
2021-11-11T09:14
2021-11-11T10:57
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Шестнадцать легковых автомобилей столкнулись из-за скользкой дороги на Дмитровском шоссе в Москве возле МКАД, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На Дмитровском шоссе в сторону Москвы возле МКАД столкнулись, по предварительным данным, 16 легковых автомашин", - сказал собеседник агентства.По его словам, массовое ДТП произошло из-за скользкой дороги после выпавшего снега. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.Позднее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП пострадали десять автомобилей."В общей сложности механические повреждения получили 10 единиц транспорта", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Всего произошло пять различных ДТП на Дмитровском шоссе в районе дома №122 в период с 3 до 4 часов ночи. Информацию о пострадавших ГИБДД не приводит.В столичной ГАИ напомнили водителям о необходимости соблюдения дистанции и выбора скорости с учетом погоды, а также настоятельно рекомендовали заменить резину на зимнюю.
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происшествия, москва, авто
09:14 11.11.2021 (обновлено: 10:57 11.11.2021)
На Дмитровском шоссе столкнулись шестнадцать автомобилей
На Дмитровском шоссе в сторону Москвы столкнулись шестнадцать автомобилей
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Шестнадцать легковых автомобилей столкнулись из-за скользкой дороги на Дмитровском шоссе в Москве возле МКАД, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Дмитровском шоссе в сторону Москвы
возле МКАД столкнулись, по предварительным данным, 16 легковых автомашин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, массовое ДТП произошло из-за скользкой дороги после выпавшего снега. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Позднее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП пострадали десять автомобилей.
"В общей сложности механические повреждения получили 10 единиц транспорта", - говорится в сообщении ведомства в Telegram
.
Всего произошло пять различных ДТП на Дмитровском шоссе в районе дома №122 в период с 3 до 4 часов ночи. Информацию о пострадавших ГИБДД не приводит.
В столичной ГАИ напомнили водителям о необходимости соблюдения дистанции и выбора скорости с учетом погоды, а также настоятельно рекомендовали заменить резину на зимнюю.