https://ria.ru/20211111/dtp-1758501845.html

На Дмитровском шоссе столкнулись шестнадцать автомобилей

На Дмитровском шоссе столкнулись шестнадцать автомобилей - РИА Новости, 11.11.2021

На Дмитровском шоссе столкнулись шестнадцать автомобилей

Шестнадцать легковых автомобилей столкнулись из-за скользкой дороги на Дмитровском шоссе в Москве возле МКАД, информация о пострадавших уточняется, рассказал... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T09:14

2021-11-11T09:14

2021-11-11T10:57

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Шестнадцать легковых автомобилей столкнулись из-за скользкой дороги на Дмитровском шоссе в Москве возле МКАД, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На Дмитровском шоссе в сторону Москвы возле МКАД столкнулись, по предварительным данным, 16 легковых автомашин", - сказал собеседник агентства.По его словам, массовое ДТП произошло из-за скользкой дороги после выпавшего снега. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.Позднее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП пострадали десять автомобилей."В общей сложности механические повреждения получили 10 единиц транспорта", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Всего произошло пять различных ДТП на Дмитровском шоссе в районе дома №122 в период с 3 до 4 часов ночи. Информацию о пострадавших ГИБДД не приводит.В столичной ГАИ напомнили водителям о необходимости соблюдения дистанции и выбора скорости с учетом погоды, а также настоятельно рекомендовали заменить резину на зимнюю.

https://ria.ru/20211111/dozhd-1758497062.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто