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Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП
Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП - РИА Новости, 11.11.2021
Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП
Актриса Елена Сафонова, попавшая в ДТП в Москве, находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:53
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происшествия
москва
елена сафонова
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Актриса Елена Сафонова, попавшая в ДТП в Москве, находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского."Она лежит в отделении "Вторая травма", температура 36,6, (ее состояние. — Прим. ред.) средней тяжести", — рассказали в больнице.По данным столичной Госавтоинспекции, авария произошла накануне на проспекте Мира, у дома 44, там столкнулись три автомобиля. В результате происшествия получили травмы два человека, имена пострадавших власти не называли.Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, среди них — 65-летняя Сафонова, известная по фильму "Зимняя вишня". В прокуратуре уточнили, что предполагаемой виновницей ДТП стала 21-летняя девушка.По информации СМИ, причина аварии — выезд на встречную полосу. Водитель покинул ряд, пытаясь перестроиться, и врезался в машину, в которой находилась артистка. Ее госпитализировали с переломами. Состояние второго пострадавшего не уточняется.
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происшествия, москва, елена сафонова
08:53 11.11.2021 (обновлено: 12:15 11.11.2021)
 
Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП

Попавшая в ДТП в Москве актриса Сафонова находится в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Актриса Елена Сафонова, попавшая в ДТП в Москве, находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
"Она лежит в отделении "Вторая травма", температура 36,6, (ее состояние. — Прим. ред.) средней тяжести", — рассказали в больнице.
ДТП с актрисой Еленой Сафоновой на Проспекте Мира в Москве
10 ноября, 17:13Культура
Момент ДТП с актрисой Еленой Сафоновой попал на видео
По данным столичной Госавтоинспекции, авария произошла накануне на проспекте Мира, у дома 44, там столкнулись три автомобиля. В результате происшествия получили травмы два человека, имена пострадавших власти не называли.
Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, среди них — 65-летняя Сафонова, известная по фильму "Зимняя вишня". В прокуратуре уточнили, что предполагаемой виновницей ДТП стала 21-летняя девушка.
По информации СМИ, причина аварии — выезд на встречную полосу. Водитель покинул ряд, пытаясь перестроиться, и врезался в машину, в которой находилась артистка. Ее госпитализировали с переломами. Состояние второго пострадавшего не уточняется.
На месте ДТП на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 18:43Культура
Названа предполагаемая виновница ДТП, в котором пострадала актриса Сафонова
 
ПроисшествияМоскваЕлена Сафонова
 
 
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