https://ria.ru/20211111/dtp-1758499668.html

Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП

Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП - РИА Новости, 11.11.2021

Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП

Актриса Елена Сафонова, попавшая в ДТП в Москве, находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T08:53

2021-11-11T08:53

2021-11-11T12:15

происшествия

москва

елена сафонова

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Актриса Елена Сафонова, попавшая в ДТП в Москве, находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского."Она лежит в отделении "Вторая травма", температура 36,6, (ее состояние. — Прим. ред.) средней тяжести", — рассказали в больнице.По данным столичной Госавтоинспекции, авария произошла накануне на проспекте Мира, у дома 44, там столкнулись три автомобиля. В результате происшествия получили травмы два человека, имена пострадавших власти не называли.Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, среди них — 65-летняя Сафонова, известная по фильму "Зимняя вишня". В прокуратуре уточнили, что предполагаемой виновницей ДТП стала 21-летняя девушка.По информации СМИ, причина аварии — выезд на встречную полосу. Водитель покинул ряд, пытаясь перестроиться, и врезался в машину, в которой находилась артистка. Ее госпитализировали с переломами. Состояние второго пострадавшего не уточняется.

https://ria.ru/20211110/dtp-1758436893.html

https://ria.ru/20211110/dtp-1758457285.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, елена сафонова