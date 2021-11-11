https://ria.ru/20211111/drony-1758491132.html

В России изобрели электрический купол для защиты от дронов

В России изобрели электрический купол для защиты от дронов - РИА Новости, 11.11.2021

В России изобрели электрический купол для защиты от дронов

Российские военные ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил создают новый комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T03:12

2021-11-11T03:12

2021-11-11T03:21

новое оружие россии

безопасность

технологии

москва

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские военные ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил создают новый комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов, представляющий собой электризуемое заграждение купольного типа, способное отгонять и уничтожать беспилотники, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.Согласно описанию изобретения, запатентованного в конце октября 2021 года, это устройство состоит из управляемого электризуемого заграждения в форме двух сетчатых куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора и устройства преобразования электрической энергии, а также источника питания и системы видеонаблюдения.Система предназначена для охраны критически важных объектов, в том числе атомных электростанций и нефтехранилищ от группового нападения беспилотников. Заграждение снабжено радиоэлектронной системой обнаружения БПЛА, позволяющей определять количество летательных аппаратов, параметры их движения, на основе которых будет производиться воздействие защитного электризуемого заграждения на дроны.Всего предусмотрено три режима работы "электрического купола": охранный, охранно-отталкивающий (воздействие на дроны при приближении к объекту, не предусматривающее их уничтожение) и охранно-поражающий (с уничтожением беспилотника-нарушителя).Согласно документу, целесообразность нового изобретения заключается в экономичности его эксплуатации — при групповом нападении малоразмерных дронов применение традиционных комплексов защиты, предусматривающих поражение беспилотников боеприпасами, затратно, а вероятность попадания по таким целям значительно снижается.

https://ria.ru/20211102/poligon-1757310533.html

https://ria.ru/20210928/merlin-1752097857.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), вооруженные силы рф, россия