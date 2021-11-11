https://ria.ru/20211111/dozhd-1758486857.html

В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь

В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь - РИА Новости, 11.11.2021

В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь

Ледяной дождь ожидается в ближайшие часы, он может зацепить отдельные районы на юго-западе и северо-западе Москвы. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T00:37

2021-11-11T00:37

2021-11-11T00:37

общество

москва

ледяной дождь в москве

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь ожидается в ближайшие часы, он может зацепить отдельные районы на юго-западе и северо-западе Москвы.Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ночью атмосфера "перевернется с ног на голову". Когда у земли воздух успеет остыть до нуля - минус двух, то на высоте от одной до двух тысяч метров сформируется "линза" тепла с температурой воздуха до плюс трех градусов. При таком раскладе твердые осадки постепенно станут переходить в дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать и покрывать поверхности тонкой коркой льда.Небольшая зона ледяного дождя будет смещаться с запада на восток и примерно в полночь зацепит восток Смоленской области, в два часа накроет запад, северо-запад и север Подмосковья (Руза, Истра, Солнечногорск, Клин, Одинцово, Дмитров, Долгопрудный), а в 3-4 часа может зацепить отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы, где вместе с переохлажденными осадками будет выпадать ледяная крупа. Возникновение гололеда наиболее вероятно на эстакадах, мостах, путепроводах, съездах и подъемах.

https://ria.ru/20211110/pogoda-1758473744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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