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В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь - РИА Новости, 11.11.2021
В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
Ледяной дождь ожидается в ближайшие часы, он может зацепить отдельные районы на юго-западе и северо-западе Москвы. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T00:37
2021-11-11T00:37
общество
москва
ледяной дождь в москве
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь ожидается в ближайшие часы, он может зацепить отдельные районы на юго-западе и северо-западе Москвы.Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ночью атмосфера "перевернется с ног на голову". Когда у земли воздух успеет остыть до нуля - минус двух, то на высоте от одной до двух тысяч метров сформируется "линза" тепла с температурой воздуха до плюс трех градусов. При таком раскладе твердые осадки постепенно станут переходить в дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать и покрывать поверхности тонкой коркой льда.Небольшая зона ледяного дождя будет смещаться с запада на восток и примерно в полночь зацепит восток Смоленской области, в два часа накроет запад, северо-запад и север Подмосковья (Руза, Истра, Солнечногорск, Клин, Одинцово, Дмитров, Долгопрудный), а в 3-4 часа может зацепить отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы, где вместе с переохлажденными осадками будет выпадать ледяная крупа. Возникновение гололеда наиболее вероятно на эстакадах, мостах, путепроводах, съездах и подъемах.
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общество, москва, ледяной дождь в москве, евгений тишковец, погода
00:37 11.11.2021
 
В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь

Сотрудник центра "Фобос" Тишковец: в Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПоследствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь ожидается в ближайшие часы, он может зацепить отдельные районы на юго-западе и северо-западе Москвы.
Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ночью атмосфера "перевернется с ног на голову". Когда у земли воздух успеет остыть до нуля - минус двух, то на высоте от одной до двух тысяч метров сформируется "линза" тепла с температурой воздуха до плюс трех градусов. При таком раскладе твердые осадки постепенно станут переходить в дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать и покрывать поверхности тонкой коркой льда.
Небольшая зона ледяного дождя будет смещаться с запада на восток и примерно в полночь зацепит восток Смоленской области, в два часа накроет запад, северо-запад и север Подмосковья (Руза, Истра, Солнечногорск, Клин, Одинцово, Дмитров, Долгопрудный), а в 3-4 часа может зацепить отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы, где вместе с переохлажденными осадками будет выпадать ледяная крупа. Возникновение гололеда наиболее вероятно на эстакадах, мостах, путепроводах, съездах и подъемах.
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