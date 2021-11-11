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https://ria.ru/20211111/dostoevskiy-1758627087.html
В Сербии прошли мероприятия в честь 200-летия Достоевского
В Сербии прошли мероприятия в честь 200-летия Достоевского - РИА Новости, 11.11.2021
В Сербии прошли мероприятия в честь 200-летия Достоевского
В Сербии уже состоялись и планируются новые мероприятия в честь 200-летия Федора Достоевского, которого в стране помнят и читают, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:12
2021-11-11T18:12
босния и герцеговина
федор достоевский
белградский университет
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений демин
dim
александр боцан-харченко
киров
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БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. В Сербии уже состоялись и планируются новые мероприятия в честь 200-летия Федора Достоевского, которого в стране помнят и читают, заявил РИА Новости замдиректора представительства Россотрудничества – Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде Евгений Дёмин.В рамках дней Российской духовной культуры в Сербии в сентябре на стене культурного центра в белградском районе Чукарица был создан мурал Достоевского размером 6,5 на 4,5 метра. Открытие было приурочено к предстоящему 200-летию писателя, присутствовали замминистра культуры России Ольга Ярилова, посол РФ Александр Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов, министр по инновациям страны Ненад Попович. Сам культурный центр расположен в треугольнике улиц Достоевского, Тургенева и Кирова сербской столицы.В Национальной библиотеке в Белграде тогда же состоялась выставка документов и фотографий "Петербург Достоевского", подготовленная Государственным музеем истории российской литературы имени Даля и круглый стол с участием специалистов по творчеству писателя из России и Сербии."К юбилею нашего великого писателя Федора Михайловича Достоевского проходит, и будет проходить ряд крупных мероприятий. Мы рады, что в Белграде и вообще в Сербии, Достоевского помнят, любят и читают, надеемся и стараемся, чтобы так было и дальше", - заявил замглавы представительства Россотрудничества агентству.В конце ноября-начале декабря в "Русском Доме" в честь Достоевского планируют провести научную конференцию Центра русских исследований при факультете политических наук Белградского Университета. В середине декабря силами "Русского театра в Белграде" намечена театральная постановка по мотивам произведений писателя. На курсах русского языка в "Русском Доме" проходят тематические уроки, будет представлена экспозиция книг и фотодокументов в медиатеке организации по его жизни и творчеству.В честь 200-летия русского писателя появились и частные сербские инициативы. Например в клубе Dim (Дым – ред.) в Белграде вечером в четверг пройдет музыкальный "День Достоевского" - струнный квартет исполнит произведения Людвига ван Бетховена, которого организаторы мероприятия считают любимым композитором Федора Михайловича.В других странах региона Западных Балкан также отмечается юбилей русского писателя. В Культурном центре города Восточное Сараево в Боснии и Герцеговине 10 ноября открылась выставка "Толстой и Достоевский в сербской культуре".В преддверии 200-летия со дня рождения русского писателя по инициативе посольства России в Северной Македонии с 8 ноября на одном из республиканских телеканалов начался показ сериала "Идиот". Кафедра славистики филологического факультета Университета Святых Кирилла и Мефодия в Скопье и Русский центр университета 11, 12 и 16 ноября в онлайн-формате проводят цикл мероприятий в честь 200-летия Достоевского.
https://ria.ru/20211111/putin-1758601059.html
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босния и герцеговина, федор достоевский, белградский университет, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений демин, dim, александр боцан-харченко, киров, россия
18:12 11.11.2021
 
В Сербии прошли мероприятия в честь 200-летия Достоевского

Россотрудничество: в Сербии прошли мероприятия в честь 200-летия Федора Достоевского

© РИА Новости / Абрам Штеренберг / Перейти в фотобанкСкульптура "Федор Михайлович Достоевский". Государственная Третьяковская галерея
Скульптура Федор Михайлович Достоевский. Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Абрам Штеренберг
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БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. В Сербии уже состоялись и планируются новые мероприятия в честь 200-летия Федора Достоевского, которого в стране помнят и читают, заявил РИА Новости замдиректора представительства Россотрудничества – Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде Евгений Дёмин.
В рамках дней Российской духовной культуры в Сербии в сентябре на стене культурного центра в белградском районе Чукарица был создан мурал Достоевского размером 6,5 на 4,5 метра. Открытие было приурочено к предстоящему 200-летию писателя, присутствовали замминистра культуры России Ольга Ярилова, посол РФ Александр Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов, министр по инновациям страны Ненад Попович. Сам культурный центр расположен в треугольнике улиц Достоевского, Тургенева и Кирова сербской столицы.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра Московский дом Достоевского - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 16:29Культура
Путин посетил "Московский дом Достоевского"
В Национальной библиотеке в Белграде тогда же состоялась выставка документов и фотографий "Петербург Достоевского", подготовленная Государственным музеем истории российской литературы имени Даля и круглый стол с участием специалистов по творчеству писателя из России и Сербии.
"К юбилею нашего великого писателя Федора Михайловича Достоевского проходит, и будет проходить ряд крупных мероприятий. Мы рады, что в Белграде и вообще в Сербии, Достоевского помнят, любят и читают, надеемся и стараемся, чтобы так было и дальше", - заявил замглавы представительства Россотрудничества агентству.
В конце ноября-начале декабря в "Русском Доме" в честь Достоевского планируют провести научную конференцию Центра русских исследований при факультете политических наук Белградского Университета. В середине декабря силами "Русского театра в Белграде" намечена театральная постановка по мотивам произведений писателя. На курсах русского языка в "Русском Доме" проходят тематические уроки, будет представлена экспозиция книг и фотодокументов в медиатеке организации по его жизни и творчеству.
В честь 200-летия русского писателя появились и частные сербские инициативы. Например в клубе Dim (Дым – ред.) в Белграде вечером в четверг пройдет музыкальный "День Достоевского" - струнный квартет исполнит произведения Людвига ван Бетховена, которого организаторы мероприятия считают любимым композитором Федора Михайловича.
В других странах региона Западных Балкан также отмечается юбилей русского писателя. В Культурном центре города Восточное Сараево в Боснии и Герцеговине 10 ноября открылась выставка "Толстой и Достоевский в сербской культуре".
В преддверии 200-летия со дня рождения русского писателя по инициативе посольства России в Северной Македонии с 8 ноября на одном из республиканских телеканалов начался показ сериала "Идиот". Кафедра славистики филологического факультета Университета Святых Кирилла и Мефодия в Скопье и Русский центр университета 11, 12 и 16 ноября в онлайн-формате проводят цикл мероприятий в честь 200-летия Достоевского.
Прогулочное судно на реке Мойка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 08:00Туризм
Петербург Достоевского: маршрут по следам писателя и его героев
 
Босния и ГерцеговинаФедор ДостоевскийБелградский университетФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Евгений ДеминDIMАлександр Боцан-ХарченкоКировРоссия
 
 
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