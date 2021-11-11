В Сербии прошли мероприятия в честь 200-летия Достоевского
Россотрудничество: в Сербии прошли мероприятия в честь 200-летия Федора Достоевского
© РИА Новости / Абрам Штеренберг / Перейти в фотобанкСкульптура "Федор Михайлович Достоевский". Государственная Третьяковская галерея
БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. В Сербии уже состоялись и планируются новые мероприятия в честь 200-летия Федора Достоевского, которого в стране помнят и читают, заявил РИА Новости замдиректора представительства Россотрудничества – Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде Евгений Дёмин.
В рамках дней Российской духовной культуры в Сербии в сентябре на стене культурного центра в белградском районе Чукарица был создан мурал Достоевского размером 6,5 на 4,5 метра. Открытие было приурочено к предстоящему 200-летию писателя, присутствовали замминистра культуры России Ольга Ярилова, посол РФ Александр Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов, министр по инновациям страны Ненад Попович. Сам культурный центр расположен в треугольнике улиц Достоевского, Тургенева и Кирова сербской столицы.
В Национальной библиотеке в Белграде тогда же состоялась выставка документов и фотографий "Петербург Достоевского", подготовленная Государственным музеем истории российской литературы имени Даля и круглый стол с участием специалистов по творчеству писателя из России и Сербии.
"К юбилею нашего великого писателя Федора Михайловича Достоевского проходит, и будет проходить ряд крупных мероприятий. Мы рады, что в Белграде и вообще в Сербии, Достоевского помнят, любят и читают, надеемся и стараемся, чтобы так было и дальше", - заявил замглавы представительства Россотрудничества агентству.
В конце ноября-начале декабря в "Русском Доме" в честь Достоевского планируют провести научную конференцию Центра русских исследований при факультете политических наук Белградского Университета. В середине декабря силами "Русского театра в Белграде" намечена театральная постановка по мотивам произведений писателя. На курсах русского языка в "Русском Доме" проходят тематические уроки, будет представлена экспозиция книг и фотодокументов в медиатеке организации по его жизни и творчеству.
В честь 200-летия русского писателя появились и частные сербские инициативы. Например в клубе Dim (Дым – ред.) в Белграде вечером в четверг пройдет музыкальный "День Достоевского" - струнный квартет исполнит произведения Людвига ван Бетховена, которого организаторы мероприятия считают любимым композитором Федора Михайловича.
В других странах региона Западных Балкан также отмечается юбилей русского писателя. В Культурном центре города Восточное Сараево в Боснии и Герцеговине 10 ноября открылась выставка "Толстой и Достоевский в сербской культуре".
В преддверии 200-летия со дня рождения русского писателя по инициативе посольства России в Северной Македонии с 8 ноября на одном из республиканских телеканалов начался показ сериала "Идиот". Кафедра славистики филологического факультета Университета Святых Кирилла и Мефодия в Скопье и Русский центр университета 11, 12 и 16 ноября в онлайн-формате проводят цикл мероприятий в честь 200-летия Достоевского.