https://ria.ru/20211111/dostoevskiy-1758566678.html
Президент Эстонии призвал читать Достоевского
Президент Эстонии призвал читать Достоевского - РИА Новости, 11.11.2021
Президент Эстонии призвал читать Достоевского
Президент Эстонии Алар Карис напомнил, что 11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения российского писателя Федора Достоевского, и призвал читать его... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:56
2021-11-11T13:56
2021-11-11T13:56
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис напомнил, что 11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения российского писателя Федора Достоевского, и призвал читать его произведения."Читая произведения этого великого деятеля мировой литературы, я часто поражаюсь тому, насколько глубоко можно прочувствовать и описать человеческую душу. Удивительно, как человек, испытавший невообразимые жизненные страдания, может в своих произведениях сохранять надежду, веру и стремление стать лучше. Итак: давайте читать Достоевского, давайте вообще читать великую литературу", - написал в четверг Карис на своей странице в Facebook.В четверг глава Эстонии находится в столице Франции, где принимает участие в Парижском форуме мира. "В стране, которая тоже связана с Достоевским. Помимо того, что произведения Достоевского содержат обширные главы на французском языке, первым литературным трудом Достоевского стал перевод на русский язык романа "Евгения Гранде" французского писателя Оноре де Бальзака", - сообщил Карис.По данным ЮНЕСКО, сегодня Достоевский является одним из самых читаемых писателей мира. Литературное наследие классика переведено более чем на 170 языков и оказало значительное влияние на мировую литературу, философию и психологию.
https://ria.ru/20211111/peterburgdostoevskogo-1758197941.html
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в мире, эстония, франция, федор достоевский, юнеско, новости культуры, культура, оноре де бальзак
Президент Эстонии призвал читать Достоевского
Президент Эстонии Карис призвал читать произведения Достоевского